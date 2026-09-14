Nowy utwór Slipknot wywołał kontrowersje wśród fanów. Ten singiel jednak... nie trafi na nadchodzący album grupy

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-14 12:07

Grupa Slipknot wywołała ogromne emocje wśród fanów, wypuszczając niespodziewanie nowy utwór "Arsenal". Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że wspomniane emocje nie są raczej pozytywne. Numer mocno podzielił słuchaczy. Co ciekawe: kompozycja ta nie trafi na nadchodzący album amerykańskiej formacji.

Muzycy zespołu Slipknot w charakterystycznych maskach i ciemnych kombinezonach. O nowym utworze przeczytasz na EskaRock.
Autor: Slipknot/ Materiały prasowe

Zaskakujące wieści z obozu Slipknota! Nowy utwór grupy nie trafi na nadchodzący album

Już jakiś czas temu, w przestrzeni medialnej, pojawiła się informacja, że muzycy amerykańskiej formacji Slipknot pracują nad kolejnym studyjnym wydawnictwem. To ostatnio potwierdził natomiast, w jednym z wywiadów, gitarzysta Jim Root. Zespół współpracuje obecnie z producentem Mattem Wallace'em. 

Ostatnio natomiast grupa zaskoczyła swoich fanów. Dość niespodziewanie wypuściła bowiem w świat premierowy utwór zatytułowany Arsenal. To pierwsza nowa kompozycja Slipknota od ponad trzech lat. Całość, rzecz jasna, wywołała gorącą dyskusję w sieci wśród fanów. I przy okazji zebrała sporo negatywnych recenzji. 

JARO - Slipknot

Na jego temat wypowiedział się Root. Odpowiedział on jednemu z fanów w komentarzu na Instagramie pod postem. – "Arsenal" to utwór, który mogliśmy szybko wypuścić, podczas gdy wciąż pracujemy nad resztą płyty. Nie jest on do końca reprezentatywny dla pozostałych kawałków – napisał muzyk. 

Co najciekawsze: gitarzysta dodał, że Arsenal nie trafi na nadchodzący album.

To był po prostu numer, który mogliśmy ukończyć wcześniej, żeby oddać go w ręce fanów – podsumował Jim Root. 

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Muzycy Slipknota pracują cały czas nad nowym albumem. "Mamy potwornie dużo materiału" 

Choć oficjalna data premiery ósmego albumu nie jest jeszcze znana, prace w studiu idą pełną parą. – Mamy tak potwornie, potwornie dużo materiału – prawdopodobnie co najmniej 50 różnych aranżacji. Nie mówię, że to wszystko to już gotowe piosenki. Nad każdą z nich trzeba jeszcze popracować – wyjaśnił Root w podcaście Ride BYND

Na ten moment dyskografię grupy zamyka krążek The End, So Far z 2022.

Oto ciekawostki o albumie All Hope is Gone od formacji Slipknot: 

Slipknot
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