Dave Mustaine stworzył nową "Wielką Czwórkę Thrash Metalu". Kto się w niej znalazł?

W centrum thrash metalu, czyli gatunku, który narodził się w latach 80. XX wieku, znalazły się cztery zespoły: Metallica, Slayer, Megadeth oraz Anthrax. Dzięki temu powstał termin "Wielka Czwórka Thrash Metalu" (The Big Four), który odnosi się właśnie do wspomnianych wcześniej grup. To one zdefiniowały ten gatunek oraz wyniosły go do mainstreamu i na światowe sceny.

Nie wszyscy, rzecz jasna, zgadzają się z takim składem "Big Four". Ten temat zdecydowanie od lat wywołuje sporo dyskusji. Niektórzy zastanawiają się, kto mógłby wejść do nowej czwórki. Takie pytanie otrzymał ostatnio, w jednym z wywiadów, Dave Mustaine, wokalista i gitarzysta Megadeth.

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Muzyk od razu zaznaczył, w wywiadzie dla czeskiej stacji Óčko, że nie będą to zespoły młodego pokolenia. Mustaine wskazał na Testament, Exodus, Overkill oraz... Trivium. Nazwa ostatniego zespołu zdecydowanie mogła zaskoczyć. – Trivium to nie do końca zespół thrashmetalowy, więc musiałbym to jeszcze przemyśleć. Ale ta pierwsza trójka byłaby naprawdę świetna – powiedział frontman Megadeth.

Jeśli chodzi o swoją argumentację, to Mustaine w przypadku formacji Testament mocno docenił grę gitarzystów: Erica Petersona i Alexa Skolnicka. – To naprawdę genialni gitarzyści. Uwielbiam, gdy mamy okazję grać razem koncerty – dodał. W temacie grupy Exodus podkreślił, że bardzo lubi ich muzykę i od lat przyjaźni się z gitarzystą Garym Holtem. Natomiast o Overkill powiedział, że "są niezwykle ważni dla sceny metalowej na Wschodnim Wybrzeżu".

Megadeth ponownie w Polsce w 2027

Muzycy Megadeth ogłosili przyszłoroczną europejską część pożegnalnej trasy koncertowej. Legendarna grupa zagra m.in. w Polsce. Występ zaplanowano a 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

Podczas całej europejskiej trasy formacji Megadeth będą towarzyszyć dwie inne kapele. – Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Mustaine.

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