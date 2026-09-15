Sztuczna inteligencja wytypowała najlepsze albumy rockowe lat 80. [TOP10]

Muzyka gitarowa w przedostatniej dekadzie XX wieku przeżywała prawdziwy rozkwit. Na rynku ukazało się wówczas mnóstwo albumów, które na stałe zapisały się w historii popkultury i cały czas zachwycają. Dziennikarze muzyczni regularnie tworzą zestawienia najwybitniejszych krążków z tamtego okresu.

Tym razem postanowiliśmy oddać głos nowoczesnym technologiom. Zestawienie najważniejszych rockowych dzieł przygotowała dla nas sztuczna inteligencja. A konkretnie narzędzie Gemini.

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów

Wybór najlepszych rockowych albumów lat 80. to wyzwanie, ponieważ dekada ta była niezwykle różnorodna – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi na nasze zapytanie,

Gemini wygenerowało dla nas listę dwudziestu najważniejszych płyt z lat osiemdziesiątych. Zanim jednak poznamy pierwszą dziesiątkę, warto spojrzeć na pozycje 11-20. Tak się prezentuje:

20. Bon Jovi – Slippery When Wet (1986)

(1986) 19. Pixies – Surfer Rosa (1988)

(1988) 18. The Cure – Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

(1987) 17. Tom Waits – Rain Dogs (1985)

(1985) 16. Kate Bush – Hounds of Love (1985)

(1985) 15. U2 – War (1983)

(1983) 14. Def Leppard – Hysteria (1987)

(1987) 13. Queen – The Game (1980)

(1980) 12. R.E.M. – Document (1987)

(1987) 11. Talking Heads – Remain in Light (1980)

Czołówkę całego zestawienia możecie z kolei sprawdzić w galerii zamieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy najlepsze rockowe riffy wybrane przez sztuczną inteligencję:

Za tymi wielkimi rockowymi hymnami kryją się prawdziwe historie: