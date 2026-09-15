Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze albumy rockowe lat 80.! Zgadzacie się z podium?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-15 9:57

Lata osiemdziesiąte to absolutnie interesująca dekada w historii muzyki gitarowej. W tamtych latach ukazało się mnóstwo świetnych albumów. A który z nich jest tym najlepszym? Postanowiliśmy oddać głos technologii. Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, które wydawnictwa z tamtego okresu były absolutnie najważniejsze.

Sztuczna inteligencja wytypowała najlepsze albumy rockowe lat 80. [TOP10]

Muzyka gitarowa w przedostatniej dekadzie XX wieku przeżywała prawdziwy rozkwit. Na rynku ukazało się wówczas mnóstwo albumów, które na stałe zapisały się w historii popkultury i cały czas zachwycają. Dziennikarze muzyczni regularnie tworzą zestawienia najwybitniejszych krążków z tamtego okresu.

Tym razem postanowiliśmy oddać głos nowoczesnym technologiom. Zestawienie najważniejszych rockowych dzieł przygotowała dla nas sztuczna inteligencja. A konkretnie narzędzie Gemini

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Wybór najlepszych rockowych albumów lat 80. to wyzwanie, ponieważ dekada ta była niezwykle różnorodna – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi na nasze zapytanie, 

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Gemini wygenerowało dla nas listę dwudziestu najważniejszych płyt z lat osiemdziesiątych. Zanim jednak poznamy pierwszą dziesiątkę, warto spojrzeć na pozycje 11-20. Tak się prezentuje: 

  • 20. Bon Jovi – Slippery When Wet (1986)
  • 19. Pixies – Surfer Rosa (1988)
  • 18. The Cure – Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)
  • 17. Tom Waits – Rain Dogs (1985)
  • 16. Kate Bush – Hounds of Love (1985)
  • 15. U2 – War (1983)
  • 14. Def Leppard – Hysteria (1987)
  • 13. Queen – The Game (1980)
  • 12. R.E.M. – Document (1987)
  • 11. Talking Heads – Remain in Light (1980)

Czołówkę całego zestawienia możecie z kolei sprawdzić w galerii zamieszczonej na samej górze niniejszego artykułu. 

Poniżej natomiast przypominamy najlepsze rockowe riffy wybrane przez sztuczną inteligencję:

Za tymi wielkimi rockowymi hymnami kryją się prawdziwe historie:

Deep Purple
Galeria zdjęć 13