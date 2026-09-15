Grali na PGE Narodowym z Quebonafide. Zespół The Cassino ogłosił kolejne koncerty

The Cassino rusza w Polskę. Finał trasy w kultowym klubie

Fani zespołu The Cassino mają powody do radości. Grupa ogłosiła właśnie nową trasę koncertową, która jesienią i zimą zawita do pięciu polskich miast. To będzie kolejna okazja, by przekonać się o sile, z jaką formacja prezentuje się na żywo. Trasa zakończy się w wyjątkowym dla zespołu miejscu.

Muzycy zagrają 26 listopada 2026 roku w krakowskim Hype Parku, dzień później, 27 listopada, we wrocławskim Starym Klasztorze, a następnie 13 grudnia w poznańskim klubie 2Progi i 17 grudnia w gdańskim Drizzly Grizzly. Wielki finał zaplanowano na 29 stycznia 2027 roku w warszawskiej Stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy w swojej historii.

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Od klubowych scen po PGE Narodowy

The Cassino od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej. Zespół, który działa od 2013 roku, ma na koncie cztery EP-ki i debiutancki album „Części”, który zapewnił mu wyprzedane trasy klubowe i zaproszenia na największe festiwale. Ich ostatnie wydawnictwo, EP-ka „Prześwit”, w całości stworzone przez lidera grupy Huberta Wiśniewskiego, spotkało się ze świetnym przyjęciem fanów i krytyków.

Minione lata udowodniły, że koncerty to prawdziwy żywioł The Cassino. Zespół nie tylko wyprzedał w całości jesienną trasę, ale też dwukrotnie wypełnił po brzegi warszawski klub Niebo. Jeden z tych występów został nawet zarejestrowany i wydany w formie audio i wideo. Prawdziwym pokazem siły był jednak rok 2025, kiedy to muzycy dwukrotnie pojawili się na PGE Narodowym podczas finałowych koncertów Quebonafide. Wspólnie wykonali utwór „Jesień”, który pochodzi z repertuaru The Cassino, a który dwukrotnie wybrzmiał przed dziesiątkami tysięcy fanów.

Energia, wiolonczela i muzyczne niespodzianki

Występy The Cassino to coś więcej niż tylko odegranie piosenek znanych z płyt. Zespół słynie z tego, że na jego koncertach cały czas coś się dzieje. Na scenie pojawia się rozbudowany skład, w którym obok klasycznych instrumentów można usłyszeć także wiolonczelę i elektronikę. Takie połączenie nadaje muzyce dodatkowej głębi i wyjątkowego charakteru.

Publiczność może liczyć na potężną dawkę energii, zmieniającą się dynamikę i bezpośredni kontakt z artystami. Zespół zapowiada również, że i tym razem nie zabraknie muzycznych niespodzianek i sięgnie po nieoczywiste rozwiązania, by zaskoczyć swoich słuchaczy.

Historyczny moment dla zespołu

Koncert w warszawskiej Stodole, który zamknie trasę, będzie dla grupy symbolicznym krokiem. To pierwszy występ zespołu w jednym z najbardziej ikonicznych klubów w Polsce. Wydarzenie to jest zwieńczeniem lat spędzonych w trasie, setek przejechanych kilometrów i tysięcy zagranych koncertów, podczas których The Cassino budowało swoją relację z publicznością.

Wszystko wskazuje na to, że debiut w tak ważnym miejscu będzie wyjątkowym przeżyciem zarówno dla muzyków, jak i dla ich fanów. Bilety na wszystkie koncerty są już dostępne w sprzedaży.

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