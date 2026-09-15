Perkusista Nicko McBrain nie wyklucza wejścia do studia z Iron Maiden. Ma jednak jeden warunek

Na początku grudnia 2024 zespół Iron Maiden przekazał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, że perkusista Nicko McBrain odchodzi na koncertową emeryturę. Była to decyzja muzyka i wiązała się z jego problemami zdrowotnymi (doznał wylewu krwi do mózgu, który spowodował paraliż prawej strony ciała).

Choć na scenie McBraina zastąpił Simon Dawson, to perkusista wciąż pozostaje oficjalnym członkiem Żelaznej Dziewicy. We wspomnianym oświadczeniu grupy można było przeczytać, że muzyk będzie brał udział w kolejnych projektach IM. W wywiadzie dla magazynu Metal Hammer McBrain potwerdził, że jeśli po płycie Senjutsu z 2021 roku zespół wejdzie do studia nagrać następny album, byłby takim obrotem spraw "zachwycony".

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Gdyby Iron Maiden weszli do studia, z przyjemnością bym z nimi zagrał. Ale to musiałoby być coś prostszego – wyznał McBrain.

Jako przykłady podał singlowe numery z albumu Somewhere in Time z 1986, a mianowicie Wasted Years i Stranger in a Strange Land. – Chciałbym zagrać coś takiego – dodał perkusista Iron Maiden we wspomnianym wywiadzie.

Taka odpowiedź dziwić nie może. Nicko McBrain otwarcie przyznawał, że w trakcie ostatniej trasy musiał upraszać swoje partie w kluczowych utworach (np. w The Trooper). Podobnie było w przypadku Caught Somewhere In Time. Tę kompozycję zespół, po wielu latach, odkurzył przy okazji trasy The Future Past. – Na płycie, w środkowej części utworu, słychać tylko werbel. Nie byłem jednak w stanie tego odtworzyć. [...] Steve Harris [basista IM - przyp. red.] stał przed moim zestawem perkusyjnym i powiedział: "Uprość to". Odpowiedziałem, że jest pieprzonym geniuszem. Nawet o tym nie pomyślałem. Przećwiczyliśmy to i wyszło naprawdę dobrze. Pewnie i tak 90 procent z Was ma to w dupie – wspominał McBrain.

Nicko McBrain wyda autobiografię! Premiera coraz bliżej

Nicko McBrain ogłosił w czerwcu tego roku wydanie swojej autobiografii. Będzie to lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów Żelaznej Dziewicy! – Jestem szczęśliwy, że mogę w końcu podzielić się ze światem – własnymi słowami – moją drogą do miejsca, w którym jestem dzisiaj – zapowiedział muzyk. Książka zatytułowana Hello Boys and Girls! trafi do sprzedaży 22 października 2026.

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