To esencja gitarowych brzmień! Sprawdź topowe blues-rockowe albumy

Muzyka bluesowa narodziła się w latach 60. XIX wieku na południu Stanów Zjednoczonych i ściśle powiązana jest z kulturą społeczności afroamerykańskiej. Gatunek ten charakteryzuje się melancholijnymi tekstami, mocną linią basu i używaniem takich instrumentów jak harmonijka ustna, gitara, perkusja czy pianino/fortepian. Z czasem kompozycje legendarnych bluesowych muzyków zaczęły być coverowane przez początkujących muzyków rockowych, którzy nadawali im mocniejsze, bardziej agresywne brzmienie. W ten sposób właśnie doszło do narodzin zupełnie nowego gatunku, nazywanego dziś blues-rockiem. Okres jego największej świetności przypadł na lata 60-te XX wieku, z czasem zaś zaczął łączyć się z innymi klimatami, m.in. hard rockiem, cechy bluesa były jednak obecne w muzyce w kolejnych dekadach. Na początku lat 2000. na scenę wkroczyło nowe pokolenie artystów, którzy zaprezentowali innowacyjne podejście do blues-rocka, nie zabrakło także takich, którzy preferowali powrót do prawdziwych korzeni.

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