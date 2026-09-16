Najlepsze country-rockowe albumy wszech czasów! Ikoniczne przykłady wyjątkowego połączenia gatunków

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-16 5:55

Country to ten rodzaj brzmienia, które w sposób szczególny kojarzy się z kulturą amerykańską. Muzyka ta nie jest jednak wcale tak bardzo oczywista, jak mogłoby się to przeciętnemu słuchaczowi wydawać. Na pewnym etapie swojej historii otrzymała ona także ten nieco bardziej rockowy sznyt. Słychać to w szczególności na TYCH albumach!

Country to bardzo szczególny rodzaj muzyki. Uznaje się, że gatunek ten narodził się w Stanach Zjednoczonych już w latach 20. XX wieku. Początkowo był powiązany ściśle ze stanami południowymi, z czasem jednak rozprzestrzenił się na cały kraj. Country uznawane obecnie za tak wybitnie amerykańskie, ma jednak najpewniej swoje korzenie w tradycyjnej brytyjskiej muzyce ludowej, która do USA dotarła w wyniku imigracji. Brzmienie to było szczególnie popularne w latach 50., 60. i 70., dziś jednak powraca i ponownie z bardzo dużym powodzeniem podbija amerykańskie listy przebojów.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Te country-rockowe albumy powinien znać każdy słuchacz i każda słuchaczka!

Już w połowie lat 60. w muzycznym świecie zaczęło się pojawiać country w zupełnie nowym, odświeżonym wydaniu. Na fali coraz większej popularności muzyki rock and rollowej oraz klasycznego rocka, doszło do fuzji tych brzmień. Działo się tak z dwóch powodów: to zarówno artyści, kojarzeni raczej ze światem rocka zaczęli chwytać po brzmienia country - patrz: Bob Dylan. Także i Ci, którzy zdobyli sławę jako wykonawcy country coraz chętniej sięgali po te nieco mocniejsze klimaty. Za instrument typowy dla country-rocka uznaje się elektryczną gitarę hawajską, która nadała temu konkretnemu podgatunkowi charakterystyczne, wyróżniające się brzmienie.

Okres kluczowy dla country-rocka przypadł na lata 70. i to w tym czasie muzyka ta przeżywała swoje apogeum popularności. Zainteresowanie tym brzmieniem zaczęło spadać - aż do lat 2000., wraz z pojawieniem się w przestrzeni publicznej tzw. metal country, za przedstawiciela którego powszechnie uznawany jest nie tylko Kid Rock, ale także... zespół Pantera!

Tymczasem wracamy pamięcią do złotych czasów country-rocka. Które płyty, reprezentujące te brzmienia szczególnie warto znać? Sprawdź w galerii:

Okładki albumów country-rockowych, m.in. Boba Dylana i The Band. O historii gatunku przeczytasz na EskaRock.
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