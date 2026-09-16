Dave Mustaine wraca do tematu wyrzucenia Davida Ellefsona z Megadeth. "Wiedziałem, że koniec był bliski"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-16 12:06

Dave Mustaine, w swojej nowej autobiografii "In My Darkest Hour", wraca wspomnieniami do momentu, kiedy wyrzucił basistę Davida Ellefsona ze składu Megadeth. Wszystko wydarzyło się po wybuchu afery obyczajowej. – Wiedziałem, że koniec był prawdopodobnie bliski. Ale ten skandal z pewnością przyspieszył cały proces – napisał Mustaine.

Muzycy Megadeth z Dave’em Mustaine’em grają koncert na scenie. O historii zespołu przeczytasz na EskaRock.
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

"Koniec i tak był bliski". Dave Mustaine o kulisach wyrzucenia Davida Ellefsona ze składu Megadeth 

Wyrzucenie Davida Ellefsona z zespołu Megadeth w maju 2021 roku odbiło się dość szerokim echem w przestrzeni medialnej. Wieloletni basista formacji stracił posadę po wybuchu afery obyczajowej. Do sieci trafiły wówczas nagrania o charakterze erotycznym, przedstawiające muzyka w intymnej relacji online z 19-letnią fanką. Reakcja Dave'a Mustaine'a, frontmana Megadeth, była natychmiastowa. – Choć nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących tego, co się wydarzyło, to przy i tak już nadszarpniętych relacjach to, co zostało dotychczas ujawnione, wystarcza, aby dalsza współpraca była niemożliwa – mogliśmy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu. 

Dziś wokalista i gitarzysta grupy wraca do tamtych wydarzeń w swojej autobiografii In My Darkest Hour, która ukaże się na rynku lada moment, 24 września 2026. 

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

O skandalu dowiedziałem się w ten sam sposób co reszta świata: usłyszałem o tym w sieci. [...] Gdy ujawniano kolejne szczegóły, historia błyskawicznie stała się viralem. Trudno było oddzielić fakty od fikcji, ale jedno pozostawało bezdyskusyjne: na tych nagraniach z pewnością znajdował się David Ellefson – pisze w książce Mustaine (fragment został udostępniony przez magazyn Rolling Stone). 

Ten incydent stał się dla lidera Megadeth impulsem do głębszej refleksji nad trwającą blisko 40 lat znajomością z Ellefsonem. Mustaine wprost wyznał, że ich relacja zaczęła się psuć zdecydowanie wcześniej. 

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Zagraliśmy razem mnóstwo genialnej muzyki. Byliśmy od siebie współuzależnieni, napędzając nawzajem swoje nałogi. Ale ostatecznie oddaliliśmy się od siebie. Zaufanie zostało zniszczone (przynajmniej dla mnie) przez jego pozew z 2004 roku. Czy David pozostałby członkiem Megadeth, gdyby to wideo nie wyszło na światło dzienne? Kto to wie? Widziałem już wystarczająco wielu gości przychodzących i odchodzących z Megadeth oraz doświadczyłem dość zawirowań z Davidem, by wiedzieć, że koniec był prawdopodobnie bliski. Ale ten skandal z pewnością przyspieszył cały proces – podsumował wokalista i gitarzysta Megadeth. 

Megadeth ponownie w Polsce w 2027

Muzycy Megadeth ogłosili przyszłoroczną europejską część pożegnalnej trasy koncertowej. Legendarna grupa zagra m.in. w Polsce. Występ zaplanowano a 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

Podczas całej europejskiej trasy formacji Megadeth będą towarzyszyć dwie inne kapele. – Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Mustaine.

Oto 10 albumów, które zmieniły życie Dave'a Mustaine'a z Megadeth:

Dave Mustaine
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