Wij udostępnia kolejny utwór z nadchodzącego albumu. Tuja Szmaragd wraca do szkoły, by zmierzyć się z demonami

Wokalistka Wij wraca do szkoły. W nowym klipie mierzy się z demonami

Zespół Wij opublikował właśnie teledysk do swojego nowego singla „Duch”, w którym fani mogą zobaczyć wokalistkę grupy w zupełnie niecodziennej roli. Tuja Szmaragd wraca w nim do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości i ostatecznie powraca jako… tytułowy duch. To mocna i obrazowa zapowiedź nadchodzących nowości od zespołu.

Klip, który właśnie trafił do sieci, to dzieło Kacpra Kwiatkowskiego, odpowiedzialnego za reżyserię, produkcję i montaż. Utwór „Duch” jest już drugim singlem promującym nową płytę formacji.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

Nowy album i zmiany w zespole

Fani z pewnością zacierają ręce, bo singiel to przedsmak trzeciego albumu grupy zatytułowanego „Protisty”. Premiera krążka zaplanowana jest na 23 października 2026 roku. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Piranha Music i będzie dostępna w wersji cyfrowej, a także na CD i winylu.

To nie koniec nowości. Zespół, który powstał w 2018 roku jako stoner-protometalowe trio, powraca w odświeżonym, czteroosobowym składzie. Do grupy dołączył basista Grzegorz „Drut” Włodek, znany z Narbo Dacal i niegdyś związany z formacją Inkwizycja.

Muzyczna ewolucja i festiwalowe sceny

Zespół Wij ma na koncie już dwa albumy – „Dziwidło” z 2021 roku i „Przestwór” z 2023 roku – a także eksperymentalną EP-kę „Bluzg” (2025). Na przestrzeni lat muzycy poszerzali swoje brzmienie o elementy hardcore’u czy doom metalu, co udowadniają na koncertach.

Grupa ma za sobą kilka udanych tras po Polsce, zarówno solowych, jak i u boku takich zespołów jak Blindead 23, Obscure Sphinx czy Truchło Strzygi i Siksa. Fani mogli ich również zobaczyć na scenach tak dużych festiwali jak Mystic Festival, Summer Dying Loud czy Castle Party.

Wij rusza w trasę koncertową

Już w listopadzie zespół wyruszy w trasę promującą album „Protisty”, która obejmie aż 11 miast. To będzie świetna okazja, by usłyszeć nowy materiał na żywo. W roli gościa specjalnego na wszystkich koncertach pojawi się bluesowo-rockandrollowe trio Fertile Hump, które również będzie promować swoje najnowsze wydawnictwo – „Jazzpunk Superheroes”. Organizatorzy zapowiadają, że wkrótce ogłoszą kolejnych artystów, którzy dołączą do trasy.

Oto pełna lista miast, w których zagrają Wij i Fertile Hump:

05.11 – Gdańsk – Drizzly Grizzly

– Drizzly Grizzly 06.11 – Olsztyn – Zajezdnia Trolejbusowa

– Zajezdnia Trolejbusowa 07.11 – Łódź – Wooltura

– Wooltura 08.11 – Lublin – Zgrzyt

– Zgrzyt 13.11 – Warszawa – Hydrozagadka

– Hydrozagadka 20.11 – Kraków – Zaścianek

– Zaścianek 21.11 – Wrocław – Łącznik

– Łącznik 22.11 – Katowice – Piąty Dom

– Piąty Dom 27.11 – Szczecin – Krzywy Gryf

– Krzywy Gryf 28.11 – Poznań – Szum

– Szum 29.11 – Toruń – NRD

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026: