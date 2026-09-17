Nowa siła na polskiej scenie. Zespół Węże wystąpi w warszawskiej Hydrozagadce

Kim jest zespół WĘŻE? Narodzili się z buntu

Na polskiej scenie muzycznej pojawił się zespół, który nie zamierza iść na żadne kompromisy. Mowa o grupie WĘŻE, która powstała z czystej potrzeby ekspresji i niekontrolowanego dawania upustu emocjom, nawet tym najbardziej skrajnym. To nie był projekt tworzony według wielkiego planu i strategii, a raczej spontaniczny impuls, który połączył doświadczonych muzyków.

W składzie WĘŻY znaleźli się artyści kojarzeni wcześniej z takimi formacjami jak Faust Again, Embitter, Małe Miasta czy Hatifnats. Twórcy podkreślają jednak, że ich nowa grupa nie jest ani projektem pobocznym, ani prostą sumą dotychczasowych doświadczeń. To zupełnie nowy, autonomiczny byt, który sami określają jako „wściekły i trudny do zamknięcia w jednej szufladzie”.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

Bezkompromisowe brzmienie i ważny manifest

Muzyka, którą tworzą WĘŻE, to wybuchowa mieszanka hardcore punka z wyraźnymi wpływami metalu. W ich utworach potężne, przesterowane brzmienia przeplatają się z momentami, w których przez gęstą ścianę dźwięku przebija się zaskakujący promyk melodii. To propozycja dla tych, którzy w muzyce szukają przede wszystkim autentyczności i surowej energii.

Jednak dla zespołu równie ważna jak brzmienie jest postawa. W swojej twórczości i działalności grupa głośno sprzeciwia się opresji i niechęci do tzw. gatekeepingu. Jak sami mówią, wierzą w scenę jako przestrzeń wolności, wspólnoty i bezpiecznego wyładowania gniewu. Co ich spaja? Jak przyznają, jest to właśnie „brak potrzeby spójności”.

Koncerty u boku legend i debiutancki album

Choć działają od niedawna, WĘŻE mają już na koncie występy na wielu polskich festiwalach. Co więcej, zdążyli już supportować takie międzynarodowe gwiazdy jak The Armed, Show Me The Body czy legendarna Cavalera Conspiracy podczas ich klubowych koncertów w Polsce. To pokazuje, że ich energia została szybko dostrzeżona na rynku.

W marcu 2026 roku ukazał się ich debiutancki album zatytułowany „First Pit”, wydany nakładem Polydor Records. Premierze towarzyszyło nietypowe wydawnictwo – pełnometrażowy film muzyczny na DVD. To zapis wykonania wszystkich utworów z płyty, przeplatany skitami, które pozwalają fanom zajrzeć głębiej w chaotyczny i intensywny świat zespołu.

WĘŻE zagrają w Warszawie

Już wkrótce fani mocnych brzmień będą mieli okazję zobaczyć zespół na żywo. Koncert grupy WĘŻE odbędzie się 23 września 2026 roku w warszawskim klubie Hydrozagadka. Na scenie pojawią się również supporty: duszno oraz Road Tomorrow. Bilety na to wydarzenie są dostępne w sprzedaży.

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