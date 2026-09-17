Quiz o coverach Metalliki. Dopasuj tytuł utworu do właściwego zespołu

Quiz o coverach w wykonaniu Metalliki. Dopasuj tytuł utworu do zespołu

Często tak bywa, że na początku działalności zespół, z uwagi na ograniczony repertuar własny, posiłkuje się na koncertach coverami innych wykonawców. Nie inaczej było w przypadku Metalliki. Granie na żywo to jedno. Muzycy postanowili profesjonalnie rejestrować tzw. "cudzesy". Zaczęło się od stron B singli, w 1987 grupa EP-kę The $5.98 E.P. – Garage Days Re-Revisited, na której znalazło się kilka przeróbek.

Z kolei pod koniec lat dziewięćdziesiątych poszli na całość i wypuścili w świat podwójny krążek Garage Inc., na którym znalazły się zarówno dotychczasowe covery, które były porozrzucane po różnych wydawnictwach, jak i nowe, które zespół specjalnie na tę okazję nagrał.

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Muzycy Metalliki ponadto chętnie brali udział w wyjątkowych przedsięwzięciach mających na celu uhonorowanie ważnych grup. Mowa oczywiście o tzw. "tribute albumach", na których różni artyści interpretują kompozycje wskazanego wykonawcy.

W ostatnich latach ta pasja do przeróbek zyskała wymiar lokalny dzięki słynnym "doodles", za które odpowiadają gitarzysta Kirk Hammett oraz basista Robert Trujillo. Podczas koncertów w różnych zakątkach globu muzycy starają się przygotować fragmenty utworów wykonawców z danego. W Polsce zaowocowało to wykonaniami piosenek Dżemu czy Czesława Niemena.

Metallica kocha więc covery. Na ten temat postanowiliśmy stworzyć quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę w tym zakresie.

Składa się on tradycyjnie z dziesięciu pytań. A zadanie jest proste: my podajemy tytuł utworu, który Metallica scoverowała w którymś momencie swojej kariery, a Wy musicie go dopasować do nazwy zespołu, który w oryginale całość nagrał. Od razu zaznaczamy, że nie wliczamy w to wspomnianych "doodles". Uwzględniliśmy wyłącznie te utwory, które zostały profesjonalnie zarejestrowane.

Zagorzali fani amerykańskiej formacji z pewnością nie będą mieli większych problemów, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania w sposób bezbłędny. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: