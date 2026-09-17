"Back to the Beginning". Historyczny, ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath trafi do kin

Na początku lipca 2025 roku, na wypełnionym do ostatniego miejsca stadionie Villa Park w Birmingham, odbył się Back to the Beginning. Było to specjalne wydarzenie, które niewątpliwie przeszło do historii muzyki rockowej. Mowa w końcu o pożegnaniu ze sceną Ozzy'ego Osbourne'a, który niestety kilkanaście dni później zmarł. Wokalista najpierw zagrał ze swoim zespołem, a na sam koniec wystąpił z muzykami oryginalnego składu Black Sabbath. Ponadto na scenie pojawiły się inne legendarne kapele m.in. Metallica, Guns N' Roses czy Slayer. Cały koncert poprowadził aktor Jason Momoa, a Tom Morello, gitarzysta Rage Against the Machine, pełnił funkcję dyrektora muzycznego tego przedsięwzięcia.

Teraz produkcja, zatytułowana Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning, trafi na ekrany kin na całym świecie.

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Za reżyserię odpowiada Ben Wainwright-Pearce (twórca kinowej wersji The Eras Tour sygnowanej przez Taylor Swift).

– Zapytałam Ozzy'ego, co naprawdę uczyniłoby go szczęśliwym. Odpowiedział, że jedyne, czego pragnie, to móc raz jeszcze wystąpić i powiedzieć fanom "dziękuję" oraz "do widzenia" – powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Sharon Osbourne, żona i menedżerka Księcia Ciemności. Dodała ona także, że fragmenty występów innych grup również znajdą się w kinowym montażu.

Wiadomo już, że globalna premiera kinowa odbędzie się 28 października 2026 i będzie ograniczona czasowo. Sprzedaż biletów na seanse rozpocznie się natomiast 24 września o godz. 16 polskiego czasu za pośrednictwem strony internetowej backtothebeginning.com.

– To było zamknięcie pewnego rozdziału dla zespołu i myślę, że to dobry sposób na pożegnanie – tak o Back to the Beginning powiedział Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath.

Przypomnijmy, że legendarna grupa na stadionie w Birmingham w lipcu ubiegłego roku wykonała cztery utwory: War Pigs, N.I.B., Iron Manoraz Paranoid. Z kolei Osbourne zaśpiewał jeszcze pięć solowych kompozycji: I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama, I'm Coming Home oraz Crazy Train.

Oto ciekawostki o albumie No More Tears od Ozzy'ego Osbourne'a: