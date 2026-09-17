Frontside napisał to ponad rok temu. Ich piosenka to przerażająca przepowiednia dzisiejszych czasów

Frontside w piosence, która przewidziała współczesny chaos

Są utwory, które z niewiarygodną precyzją opisują rzeczywistość, zanim ta na dobre zdążyła się ukształtować. Właśnie tak jest w przypadku piosenki „Chaosu Nastał Czas”, którą zaprezentował zespół Frontside. Sosnowiecka formacja, która jest na scenie od ponad trzech dekad, opublikowała właśnie lyric video do jednego z najbardziej intensywnych utworów ze swojej płyty „Nemesis”.

Tekst napisany ponad rok temu dziś brzmi jak brutalna diagnoza czasów, w których żyjemy. Choć powstał na długo przed premierą albumu, idealnie oddaje atmosferę ostatnich miesięcy, a może nawet wyprzedza to, co dopiero nadejdzie.

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Bezkompromisowe uderzenie thrash i death metalu

Muzycznie „Chaosu Nastał Czas” to prawdziwe wyznanie wiary w najcięższe gatunki metalu. Zespół postawił na pierwotną, bezkompromisową energię thrash i death metalu. Jest szybko, twardo i bez taryfy ulgowej. Utwór nie buduje nastroju – on go narzuca od pierwszej do ostatniej sekundy, nie dając słuchaczowi ani chwili wytchnienia.

To nie tylko popis muzycznej brutalności, ale przede wszystkim potężne tło dla równie mocnego przekazu. Energia utworu fizycznie podkreśla wagę każdego słowa, które pada z głośników.

Tekst, który stał się brutalną diagnozą rzeczywistości

To właśnie tekst jest w tym utworze kluczowy. Frontside w bezkompromisowy sposób opisuje świat pogrążony w chaosie informacyjnym, w którym trudno odróżnić prawdę od fałszu. Piosenka porusza temat kryzysu migracyjnego, który rozrywa społeczeństwa, oraz napięć geopolitycznych, które stały się realnym zagrożeniem, gdy w Europie wybuchła wojna.

Grupa zwraca też uwagę na kryzysy wartości, upadki demokracji i tożsamościowe rozchwianie, a wszystko to w cieniu rewolucji technologicznej, która zmienia zasady gry szybciej, niż jesteśmy w stanie je zrozumieć.

Nie pouczają, tylko stawiają czoła światu

Co ważne, zespół nie próbuje moralizować, nie szuka winnych ani nie podsuwa gotowych rozwiązań. Zamiast tego stawia słuchacza twarzą w twarz z otaczającą go rzeczywistością. Robi to z taką siłą, że trudno pozostać obojętnym.

Nowe lyric video dodatkowo wzmacnia ten przekaz. Dzięki niemu można w pełni skupić się na tekście, nie odrywając uwagi od muzyki, która sama w sobie jest potężnym argumentem. Album „Nemesis”, z którego pochodzi utwór, jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Można go także kupić w wersji fizycznej, wydanej w Polsce przez Mystic Production, a za granicą przez Massacre Records.

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