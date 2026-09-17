Metallica ogłasza nowe koncerty na 2027. Trasa M72 będzie kontynuowana

Światowa trasa Metalliki, M72, która rozpoczęła się w 2023 roku, będzie kontynuowana również w 2027. Amerykański kwartet oficjalnie zapowiedział jej nową odsłonę. Zespół zaplanował kilkanaście występów stadionowych w Ameryce Północnej, a towarzyszyć im na scenie będą naprawdę potężne marki.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Wspomniany etap obejmuje 12 stadionowych koncertów, które odbędą się w maju i czerwcu przyszłego roku. Pierwszy występ zaplanowano na 8 maja. I odbędzie się on w kanadyjskim Vancouver.

U boku Metalliki wystąpią natomiast: Limp Bizkit oraz szwedzka formacja Avatar.

Przypomnijmy, że w ciągu trzech lat Metallica, w ramach trasy M72, dała już prawie 100 występów. Muzycy, tak jak w poprzednich latach, będą grać na scenie w kształcie okręgu (lub, jak kto woli, "pączka") z umieszczoną w samym centrum strefą dla fanów, Snake Pit. Perkusja Larsa Ulricha będzie zmieniała swoje położenie, co pozwala członkom Metalliki na stały kontakt z publicznością z każdej strony obiektu.

– Odkąd wystartowaliśmy w kwietniu 2023 roku, zagraliśmy 99 koncertów w ramach "M72" w 26 krajach. Tym razem będziemy grać pojedyncze koncerty, odwiedzając mieszankę stadionów NFL/CFL, obiektów uniwersyteckich oraz domów drużyn piłkarskich męskich i żeńskich. Pokonamy ogromną przestrzeń od Buffalo aż po San Diego i wiele punktów pomiędzy nimi, kończąc w Salt Lake City 19 czerwca – czytamy na stronie internetowej zespołu.

Metallica przygotowuje się do koncertowej rezydencji w Las Vegas

Przed kolejną odsłoną trasy M72, muzyków Metalliki czeka natomiast koncertowa rezydencja w nowoczesnej hali Sphere zlokalizowanej w Las Vegas. Nadchodzące koncerty grupy będą odbywać się w formule "No Repeat Weekend". Oznacza to, że każdy z dwóch weekendowych występów będzie posiadał unikalną setlistę. Łącznie zaplanowano 24 występy, między październikiem 2026 a marcem 2027, pod szyldem "Life Burns Faster".

Oto ciekawostki o albumie ...and Justice for All od Metalliki: