Antywojenne protest songi wszech czasów. To utwory do posłuchania na Dzień Pokoju

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-21 9:24

Artyści, artystki i zespoły od lat tworzą piosenki, które niekoniecznie mają być wyłącznie przedmiotem rozrywki. Utwór może nieść sobą także wartość społeczną, mówiąc wiele na temat niezwykle ważnych wydarzeń. Taką właśnie rolę pełnią protest songi, a szczególnie te, mające charakter antywojenny. Które z nich można zaliczyć do grona tych najsłynniejszych?

Jak w ogóle można zdefiniować protest song? Najprościej można powiedzieć, że jest to utwór, nagrany w celu wzięcia udziału w dyskusji na temat określonych kwestii, zmian społecznych, najczęściej tych najbardziej aktualnych, choć nie zawsze. Kompozycje tego typu mogą poruszać niezwykle różnorodne tematy - prawa wyborcze, obywatelskie, człowieka, kobiet, mniejszości rasowych czy seksualnych, zwierząt, kwestie wojen na świecie, zmian klimatu i wiele wiele innych. Ciężko jest określić, kiedy powstał pierwszy w historii protest song, wiadomo, że jego historia sięga nawet XVIII wieku i I fali feminizmu. Wielu badaczy twierdzi także, że jedną z pierwszych, najbardziej znanych pieśni tego typu, jest Oda do radości Ludwiga van Beethovena, mówiąca o konieczności powszechnego braterstwa. 

Najsłynniejsze antywojenne protest songi / Eska Rock

Czas powrotu do protest songów?

Nie da się ukryć, że najwięcej protest songów powstało, jako wyraz sprzeciwu wobec różnego rodzaju działań wojennych. Większość z nich została nagrana na przełomie lat 60. i 70., kiedy to cały świat obserwował wojnę w Wietnamie, w odpowiedzi na którą rozpowszechniła się kontrkultura hippisowska, której niezwykle ważnym elementem była muzyka. Antywojenne protest songi nagrywane są po dziś dzień, zwłaszcza, że wojny na świecie wciąż się toczą i to tak blisko nas. 

Jakie są najsłynniejsze kompozycje tego typu? Sprawdź naszą galerię:

Najsłynniejsze antywojenne protest songi. Od lat nie tracą na znaczeniu
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