Antywojenne protest songi wszech czasów. To utwory do posłuchania na Dzień Pokoju

Jak w ogóle można zdefiniować protest song? Najprościej można powiedzieć, że jest to utwór, nagrany w celu wzięcia udziału w dyskusji na temat określonych kwestii, zmian społecznych, najczęściej tych najbardziej aktualnych, choć nie zawsze. Kompozycje tego typu mogą poruszać niezwykle różnorodne tematy - prawa wyborcze, obywatelskie, człowieka, kobiet, mniejszości rasowych czy seksualnych, zwierząt, kwestie wojen na świecie, zmian klimatu i wiele wiele innych. Ciężko jest określić, kiedy powstał pierwszy w historii protest song, wiadomo, że jego historia sięga nawet XVIII wieku i I fali feminizmu. Wielu badaczy twierdzi także, że jedną z pierwszych, najbardziej znanych pieśni tego typu, jest Oda do radości Ludwiga van Beethovena, mówiąca o konieczności powszechnego braterstwa.

Najsłynniejsze antywojenne protest songi / Eska Rock

Czas powrotu do protest songów?

Nie da się ukryć, że najwięcej protest songów powstało, jako wyraz sprzeciwu wobec różnego rodzaju działań wojennych. Większość z nich została nagrana na przełomie lat 60. i 70., kiedy to cały świat obserwował wojnę w Wietnamie, w odpowiedzi na którą rozpowszechniła się kontrkultura hippisowska, której niezwykle ważnym elementem była muzyka. Antywojenne protest songi nagrywane są po dziś dzień, zwłaszcza, że wojny na świecie wciąż się toczą i to tak blisko nas.

Jakie są najsłynniejsze kompozycje tego typu? Sprawdź naszą galerię: