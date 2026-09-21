95-letnia legenda "Star Treka" zagrała pierwszy w karierze metalowy koncert. William Shatner w coverach m.in. Metalliki i Black Sabbath!

William Shatner to jeden z najbardziej znanych kanadyjskich aktorów. Początkowo robił karierę w ojczyźnie, z czasem jednak zaczął się pokazywać w amerykańskich produkcjach. Przełom w jego karierze nadszedł w 1996 roku, kiedy to zaczął grać w legendarnym serialu Star Trek. Shatner przez niemal 30 lat wcielał się w nim w rolę kapitana Jamesa T. Kirka. Uznanie i najsłynniejsze branżowe statuetki, z Emmy i Złotym Globem na czele, przyniosła mu także rola w produkcji Orły z Bostonu.

Kariera filmowa to jednak nie wszystko, czym zajmuje się artysta. Już w 1968 roku wydał on swój debiutancki album, zatytułowany The Transformed Man, a w kolejnych latach ukazało się jego kolejnych dziesięć płyt. W drodze jest już następna i to szczególna z perspektywy wielbicieli ciężkich brzmień.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Już w lutym tego roku William Shatner oficjalnie ogłosił, że szykuje się do wydania pełnoprawnego heavy metalowego krążka! Wiadomo, że na krążku What The F Is Heavy Metal?, którego data premiery nie jest jeszcze znana, zagrają takie legendy, jak Ritchie Blackmore, Zakk Wylde, Brian May, Rob Halford, Tony Iommi czy Henry Rollins.

William Shatner na Riot Fest porwał publiczność!

Płyty jeszcze nie ma, ale William Shatner już zagrał pierwszy w karierze metalowy koncert! Aktor i muzyk był jedną z gwiazd tegorocznego Riot Fest. Artysta pojawił się na nim w sobotę 19 września wraz z nowopowstałym zespołem The *uckers, w skład którego wchodzą: Marcus Nanda, Phil Soussan, Britt Lightning oraz Fred Aching.

W ramach pokazu Shatner wykonał nie tylko znane już kompozycje z przekroju swojej dotychczasowej muzycznej kariery, ale także materiał z nowego, solowego wydawnictwa - a także kilka coverów! Tym samym zebrana na Riot Fest publiczność usłyszała takie klasyki, jak Crazy Train Black Sabbath, Enter Sandman Metalliki czy Ace of Spades Motörhead.

Zobacz na poniższym nagraniu, jak aktor Star Trek wypada w metalowym klimacie!

Tych utworów Black Sabbath nigdy nie zagrał na żywo TOP10: