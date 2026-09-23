Z fabryki na największe sceny. Tak Grzegorz Markowski zaczynał swoją karierę

Choć dziś kojarzony jest z największymi rockowymi scenami w Polsce, początki kariery Grzegorza Markowskiego wcale nie były oczywiste. Urodzony 23 września 1953 roku w Józefowie, po zdaniu matury podjął pracę w Zakładzie Materiałów Magnetycznych „Polfer”. Muzyka była jednak jego prawdziwą pasją. Pierwsze kroki stawiał w amatorskiej grupie Watabah, a następnie rozwijał swój talent w Studiu Piosenki ZAKR. Prawdziwym przełomem okazał się angaż w Teatrze na Targówku, który zdobył dzięki pomocy kompozytora Piotra Figla. Tam występował m.in. w polskiej inscenizacji rock-opery "Jesus Christ Superstar".

Jego charakterystyczny głos szybko został zauważony. W 1976 roku wystąpił w koncercie „Debiutów” na festiwalu w Opolu i nagrał wokalizę do kultowej czołówki serialu "07 zgłoś się". Dwa lata później, jako solista, zdobył nagrodę na festiwalu w irlandzkim Castlebar za interpretację utworu „Little Things”. To właśnie singiel z tą piosenką trafił w ręce Zbigniewa Hołdysa i Bogdana Olewicza, którzy szukali wokalisty do nowego zespołu. Tak narodziła się legenda grupy Perfect.

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Nie tylko "Autobiografia". Te hity ugruntowały jego pozycję legendy

Lata 80. to absolutna dominacja Perfectu na polskiej scenie muzycznej. Z Grzegorzem Markowskim jako frontmanem zespół nagrał kultowe albumy, w tym debiutancki "Perfect" i "UNU". To z tego okresu pochodzą nieśmiertelne przeboje, które do dziś śpiewają pokolenia Polaków, takie jak „Autobiografia”, „Nie płacz Ewka”, „Chcemy być sobą” czy „Ale wkoło jest wesoło”. Po rozwiązaniu grupy w 1983 roku Markowski nie zniknął ze sceny, występując z formacjami Hazard i Samolot. Co ciekawe, w tym czasie pracował również w rodzinnej firmie budowlanej, m.in. malując pierwsze stacje warszawskiego metra.

W 1993 roku doszło do wielkiego powrotu Perfectu, tym razem na stałe. Zespół, już bez Hołdysa, nagrał płytę "Jestem", z której pochodzi ballada "Kołysanka dla nieznajomej". Markowski angażował się też w projekty charytatywne. W 1997 roku wziął udział w nagraniu utworu „Moja i twoja nadzieja” na rzecz powodzian, a w 2005 roku wraz z innymi artystami zaśpiewał w piosence "Pokonamy fale", wspierając ofiary tsunami. Jego głos można było usłyszeć także w czołówce serialu "W labiryncie", a on sam pojawiał się gościnnie na ekranie, m.in. w serialach "Tylko miłość" i "Pensjonat nad rozlewiskiem".

Charyzma, potężny głos i ponadczasowe teksty. Za to fani pokochali Grzegorza Markowskiego

Grzegorz Markowski to nie tylko jeden z najważniejszych głosów w historii polskiego rocka, ale również niezwykła osobowość sceniczna. Fani pokochali go za niesamowitą energię, autentyczność i charyzmę, którą emanował podczas koncertów. Jego charakterystyczna, lekko zachrypnięta barwa głosu stała się znakiem rozpoznawczym Perfectu. Był ucieleśnieniem rockowego buntu, a jednocześnie potrafił przekazać w piosenkach głębokie emocje i prawdę, z którą utożsamiały się miliony słuchaczy. Teksty śpiewane przez Markowskiego, często autorstwa Bogdana Olewicza, stały się hymnami pokolenia dorastającego w czasach PRL, a ich uniwersalny przekaz sprawił, że pozostają aktualne do dziś.

Od zbuntowanego rockmana do statecznego artysty. Niesamowita metamorfoza Grzegorza Markowskiego

Wizerunek Grzegorza Markowskiego na przestrzeni lat przeszedł ogromną przemianę, która doskonale odzwierciedla jego artystyczną drogę. W latach 80. był ikoną rockowego stylu - długie, potargane włosy, skórzana kurtka i dżinsy były jego znakami rozpoznawczymi. Ten wizerunek zbuntowanego, pełnego energii frontmana zapisał się na stałe w historii polskiej muzyki. Wraz z upływem lat jego wygląd stawał się coraz bardziej stonowany. Skórzane stroje zostały zastąpione przez bardziej klasyczne stylizacje. Mimo tej zmiany, artysta nigdy nie stracił swojego rockowego pazura. Dziś Grzegorz Markowski to dojrzały mężczyzna i artysta, którego wygląd świadczy o bogatym życiorysie i ogromnym doświadczeniu scenicznym.

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U jego boku ta sama kobieta od ponad 50 lat. Rodzina jest dla niego opoką

Choć jego życie zawodowe było niezwykle intensywne, Grzegorz Markowski zawsze cenił stabilizację w życiu prywatnym. Od 1973 roku jest mężem tancerki Krystyny, z którą tworzy jeden z najdłuższych i najbardziej zgodnych związków w polskim show-biznesie. Owocem ich miłości jest córka, Patrycja Markowska (ur. 1979), która poszła w ślady ojca i również jest cenioną wokalistką. Artysta ma także syna Piotra z innego związku. Prywatnie jest dziadkiem Filipa. Ciekawostką jest fakt, że jego młodszy o pięć lat brat, Rafał Markowski, jest biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Grzegorz Markowski za swoje zasługi dla polskiej kultury został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nie schodzi całkowicie ze sceny. Zobacz, czym dziś zajmuje się legendarny wokalista Perfectu

W 2019 roku Grzegorz Markowski ogłosił, że ze względu na spadającą formę witalną zamierza zakończyć swoją przygodę z zespołem Perfect. Ostatnie koncerty z grupą zagrał na początku 2020 roku, a rok później zespół oficjalnie zakończył działalność. Artysta nie zrezygnował jednak całkowicie z muzyki. Choć, jak przyznał w jednym z wywiadów w 2024 roku, problemy z głosem związane z wiekiem wykluczają regularną działalność, Markowski sporadycznie pojawia się na scenie. Najczęściej występuje gościnnie u boku swojej córki Patrycji, z którą w 2019 roku nagrał wspólną płytę "Droga". W 2023 roku wziął udział w jej trasie koncertowej. W 2025 roku dołączył do supergrupy Orkiestra Dorosłych Dzieci, by wziąć udział w nagraniu nowej wersji utworu „Wiara” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć zwolnił tempo, jego miłość do muzyki i sceny wciąż jest żywa.