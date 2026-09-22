Co szykuje Slipknot na 28 września? Fani nie mają wątpliwości!

Slipknot to zespół, który pomimo dużego stażu i ponad dwóch dekad obecności na światowych scenach wciąż budzi naprawdę duże emocje. Od kilku lat jednak te dotyczą wcale nie twórczych działań formacji, a jej decyzji co do własnego składu. Przypominamy, że w przeciągu ostatnich trzech lat ze Slipknotem pożegnało się trzech członków: Craig Jones, Jay Weinberg oraz Sid Wilson, fani i fanki zaś już od ponad czterech lat wyczekują muzycznych nowości od formacji.

Te w końcu nadeszły 9 września, kiedy to zupełnie niespodziewanie, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi światło dzienne ujrzał premierowy kawałek, zatytułowany Arsenal. Choć numer spotkał się z dość skrajnym przyjęciem, to mimo wszystko słuchacze mieli nadzieję, że jest to zapowiedź nowej płyty. Niestety, Jim Root odpowiadając jednemu z fanów w mediach społecznościowych zaprzeczył, jakoby Arsenal zwiastował nadchodzące wydawnictwo.

Wygląda jednak na to, że formacja i tak szykuje dla swoich fanów i fanek nowe ogłoszenie...

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Co szykuje Slipknot na 28 września?

Pogłoski na ten temat pojawiły się ze strony osób, które zdecydowały się zarejestrować do newslettera zespołu za pośrednictwem jego oficjalnej strony internetowej. Po finalizacji rejestracji użytkownik przenoszony jest na kolejną stronę, na której pojawia się płonące logo Slipknota i data, wskazujące wyraźnie na 28 września, czyli najbliższy poniedziałek.

Fani i fanki natychmiast zaczęli spekulować, co dokładnie miałoby się wydarzyć tego dnia. Najbardziej prawdopodobne wydaje się być ogłoszenie nowej serii występów, gdyż fani na Reddicie zaczęli udostępniać zdjęcia plakatów, również z logo kapeli, z różnych miejsc na świecie, na których widać nazwy takich miejsc, jak Hershey, San Francisco, Buenos Aires, Los Angeles czy Bogota.

Pogłoski te zdają się być niemal pewne, gdyż post ze zdjęciami posterów pojawił się na oficjalnym koncie Knotfestu w mediach społecznościowych!

Pozostaje wyczekiwać do 28 września, na ten moment nie wiadomo, o której godzinie można się spodziewać ogłoszenia.

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