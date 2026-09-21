Wściekły na cały świat. Nine Inch Nails - ciekawostki o EP-ce "Broken" | Jak dziś rockuje?

Zespół Nine Inch Nails, którego stałym członkiem od samego początku jest Trent Reznor, zadebiutował w 1989 roku świetnie przyjętym albumem Pretty Hate Machine. Płyta promowana była trzema singlami, w tym kultowym już Head Like a Hole, do których powstały budzące kontrowersje teledyski. O grupie bardzo szybko zrobiło się głośno właśnie dzięki klipom, szokującym wypowiedziom czy charakterystycznym, agresywnym zachowaniom na scenie. Nine Inch Nails szybko wyruszyli w trasę, najpierw po Ameryce Północnej, następnie po Europie, formacja wystąpiła też na pierwszym w historii festiwalu Lollapalooza.

Ikoniczne rockowe teledyski. Te klipy przeszły do historii

Złamany

Zespół został ściągnięty z Europy do Stanów, by jak najszybciej rozpocząć prace nad kontynuację Pretty Hate Machine. Trent Reznor bardzo szybko przekonał się, że wytwórnia przejęła kontrolę nad projektem, co ostro skrytykował, chciał nawet rozwiązać kontrakt, zaczął też nagrywać potajemnie inne projekty pod różnymi pseudonimami, a następnie rozpoczął współpracę z Interscope Records i otworzył własną wytwórnię - Nothing Records. W tle tych wydarzeń trwały prace nad kolejnym projektem, który zdecydowanie nie był tym, czego od Reznora wymagało TVT. W nagraniach ponownie wziął udział producent Flood.

Minialbum, zatytułowany Broken, ukazał się dokładnie 22 września 1992 roku i został dobrze przyjęty przez krytyków, którzy zwrócili uwagę na jego mroczne, duszące niemal brzmienie, tak różne od tego z Pretty Hate Machine, chwalili także Reznora za odnalezienie własnej drogi twórczej. Dziś EP-ka ta uchodzi już za kultową, nie tylko wśród fanów Nine Inch Nails.

Nine Inch Nails - 5 ciekawostek o minialbumie "Broken”

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