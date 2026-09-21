Numer tytułowy z albumu "Heroes" to bez wątpienia jeden z najważniejszych i najpopularniejszych utworów w bogatym dorobku Davida Bowiego. Przez długi czas uważano, że ​​inspiracją dla artysty do napisania tej kompozycji było spotkanie producenta Tony'ego Viscontiego z niemiecką piosenkarką Antonią Maass pod murem berlińskim, którego świadkiem był sam Bowie.

Jakiś czas temu dzięki nowego dokumentowi, ujawniono zupełnie inne fakty w tym temacie.

Brian May gorzko o współpracy z Davidem Bowie. "Under Pressure" mogło brzmieć zupełnie inaczej!

Na tekst do utworu "Heroes" miał mieć wpływ dzień, który Bowie spędził ze swoją ówczesną dziewczyną Clare Shenstone w Berlinie. Tak właśnie twierdzi modelka i aktorka, ponieważ "piosenka zawiera wiele specyficznych treści".

Shenstone przyznała, że tego ranka opowiedziała Bowiemu o swoim śnie, w którym pływała z delfinami. A w tekście pojawia się następujący wers: "I, I wish you could swim/Like the dolphins, like dolphins can swim" (Chciałbym, żebyś umiał pływać/Jak delfiny potrafią pływać).

Spędziliśmy kilka godzin przy grobie Nieznanego Żołnierza, a strażnicy maszerowali. Trzymaliśmy się mocno za ręce i po prostu chłonęliśmy to wszystko. Było to ekstremalnym przeżyciem. Szliśmy wzdłuż drugiej strony muru. Światło sprawiało, że widać było kształty broni. Trzymaliśmy się za ręce, a on wziął moją drugą rękę i mnie pocałował. To było takie piękne – powiedziała Shenstone (cytat za dziennikiem The Guardian).

Shenstone powiedziała także, że kiedy po raz pierwszy usłyszała ten utwór, wiedziała, że chodzi o "ten dzień". – Wiedziałem, co oznacza każde słowo, dokładnie zostało opisane to o co chodziło w tym dniu – podsumowała Shenstone.

Robert Fripp kłania się słynnemu utworowi Bowiego

Warto wspomnieć, że Robert Fripp, wraz ze swoją żoną Toyah Willcox, nagrał kilka lat temu cover utworu "Heroes" i udostępnił go następnie w serwisie YouTube. Zresztą w oryginalnej wersji Fripp zagrał na gitarze.

Oto 5 ciekawostek o albumie "Heroes":

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