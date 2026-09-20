Dwa tupnięcia i klaśnięcie. Queen napisali „We Will Rock You” z myślą o publiczności

Koncert w Stafford pokazał Queen siłę wspólnego śpiewania

29 maja 1977 roku Queen zagrali w Bingley Hall w Stafford. Brian May zapamiętał ten wieczór przede wszystkim dlatego, że widownia śpiewała niemal wszystkie utwory razem z zespołem. Publiczność nie milkła nawet po zakończeniu kolejnych numerów. Dla Queen był to sygnał, że publiczność chce nie tylko słuchać, lecz także aktywnie uczestniczyć w koncercie.

May i Freddie Mercury dostrzegli w tej reakcji pomysł na nowe utwory. Postanowili wykorzystać tę energię i zbudować utwory tak, by publiczność stała się ich ważną częścią. Niedługo potem May napisał „We Will Rock You”, a Mercury stworzył „We Are the Champions”. Oba utwory oparto na prostym założeniu: cała sala ma móc śpiewać i reagować razem z zespołem.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Dwa tupnięcia i klaśnięcie zaprojektowano z myślą o publiczności

Po koncercie w Stafford Brian May zastanawiał się, jak zaangażować publiczność stojącą pod sceną. Nie każdy ma tam miejsce, by tańczyć lub wykonywać skomplikowane gesty. Każdy może jednak tupać, klaskać i powtarzać kilka słów. Z tego założenia narodziły się rytm stomp-stomp-clap i refren „We will, we will rock you”.

W nagraniu zrezygnowano z tradycyjnej partii perkusji, by nic nie odwracało uwagi od rytmu budowanego tupnięciami i klaśnięciami. W Wessex Sound Studios członkowie Queen usiedli na podium perkusyjnym i wielokrotnie nagrywali tupnięcia oraz klaśnięcia. Pomagali im roadies, asystent inżyniera dźwięku Andy Turner i Betty Edwards, pracownica studia odpowiedzialna za herbatę. Dzięki kolejnym dubalom kilka osób zabrzmiało jak duży tłum, który nie klaszcze i nie tupie w idealnym rytmie.

Wessex mieściło się w zaadaptowanym budynku dawnego kościoła w północnym Londynie. Drewniane elementy podwyższenia dawały tupnięciom mocny atak i niski rezonans. May oraz współproducent Mike Stone dodali krótkie opóźnienia o różnych długościach, dobranych według liczb pierwszych. Nie chodziło im o zwykły pogłos, lecz o wrażenie tłumu rozproszonego po całej sali.

„We Will Rock You” otworzyło „News of the World”, potem podbiło stadiony

May początkowo obawiał się, że minimalizm utworu okaże się zbyt daleko posunięty. Przekonał go dopiero wokal Freddiego Mercury’ego, nadający utworowi formę wezwania, na które tłum mógł odpowiedzieć. Roger Taylor miał natomiast wątpliwości, czy radiostacje zechcą grać utwór bez tradycyjnej perkusji i rozbudowanej aranżacji. May pozostał przy swojej koncepcji, a „We Will Rock You” otworzyło album „News of the World”, wydany 28 października 1977 roku. Tuż po nim umieszczono „We Are the Champions”. W Stanach Zjednoczonych oba nagrania wydano również na singlu z podwójną stroną A, który dotarł do 4. miejsca zestawienia Billboard. May nie pisał tego tekstu jako sportowej przyśpiewki. Trzy zwrotki pokazują kolejne etapy życia: ambitne dziecko, pewnego siebie dorosłego i starca rozliczającego się z własną przeszłością. Na koncertach utwór spełniał założenie Maya: publiczność najpierw przejmowała rytm i refren, a gitarowe solo zamykało całość. Właśnie dlatego dwa tupnięcia i klaśnięcie z czasem naturalnie trafiły na stadiony całego świata.