Quiz o serialu "Przyjaciele"! Przekonaj się, czy pamiętasz te szczegóły!

Śmiało można stwierdzić, że 22 września 1994 roku na zawsze zmieniła się historia telewizji i światowej popkultury. Tego dnia właśnie na antenie telewizji NBC wyemitowany został pierwszy odcinek serialu komediowego Friends, znanego w naszym kraju oczywiście jako Przyjaciele. Historia jest niezwykle prosta i skupia się na losach szóstki przyjaciół, zamieszkujących Manhattan, które to widz śledzi wraz z upływem lat. W główne role w serialu wcieliły i wcielili się Courtney Cox jako Monica, Jennifer Ainston jako Rachel, Lisa Kudrow jako Phoebe, Matt LeBlanc jako Joey, Matthew Perry jako Chandler i David Schwimmer jako Ross. Przyjaciele niemal natychmiast stali się popkulturowym fenomenem i byli emitowani z ogromnym sukcesem aż do maja 2004 roku. Ostatecznie powstało dziesięć sezonów serialu, na które złożyło się 236 odcinków, w 2021 roku zaś swoją premierę miał specjalny odcinek specjalny, w ramach którego odtwórcy i odtwórczynie głównych ról ponownie spotkali się na planie, by powspominać dawne lata.

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Quiz dla wielbicieli "Przyjaciół"

Choć emisja serialu zakończyła się dokładnie dwadzieścia lat temu, jego popularność zdaje się w ogóle nie maleć. Produkcja wciąż zyskuje nowych fanów, uznaje się ją za jeden z najważniejszych, najlepszych i najpopularniejszych sitcomów na świecie. Jesteś fanem albo fanką Przyjaciół?

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