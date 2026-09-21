Quiz o serialu "Przyjaciele"! Przekonaj się, czy pamiętasz te szczegóły!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-21 12:27

Nie każdy serial czy film może się poszczycić mianem tego, który odcisnął ogromne piętno i na zawsze zapisał się w historii popkultury. W ten sposób z pewnością można patrzeć na "Przyjaciół" - historia szóstki przyjaciół z Manhattanu to dziś produkcja już zupełnie kultowa. Jesteś jej fanem lub fanką? Sprawdź się w quizie!

Friends Przyjaciele
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Śmiało można stwierdzić, że 22 września 1994 roku na zawsze zmieniła się historia telewizji i światowej popkultury. Tego dnia właśnie na antenie telewizji NBC wyemitowany został pierwszy odcinek serialu komediowego Friends, znanego w naszym kraju oczywiście jako Przyjaciele. Historia jest niezwykle prosta i skupia się na losach szóstki przyjaciół, zamieszkujących Manhattan, które to widz śledzi wraz z upływem lat. W główne role w serialu wcieliły i wcielili się Courtney Cox jako Monica, Jennifer Ainston jako Rachel, Lisa Kudrow jako Phoebe, Matt LeBlanc jako Joey, Matthew Perry jako Chandler i David Schwimmer jako Ross. Przyjaciele niemal natychmiast stali się popkulturowym fenomenem i byli emitowani z ogromnym sukcesem aż do maja 2004 roku. Ostatecznie powstało dziesięć sezonów serialu, na które złożyło się 236 odcinków, w 2021 roku zaś swoją premierę miał specjalny odcinek specjalny, w ramach którego odtwórcy i odtwórczynie głównych ról ponownie spotkali się na planie, by powspominać dawne lata.

Aktorzy, którzy zostali brutalnie zamordowani | To Się Kręci #30

Quiz dla wielbicieli "Przyjaciół"

Choć emisja serialu zakończyła się dokładnie dwadzieścia lat temu, jego popularność zdaje się w ogóle nie maleć. Produkcja wciąż zyskuje nowych fanów, uznaje się ją za jeden z najważniejszych, najlepszych i najpopularniejszych sitcomów na świecie. Jesteś fanem albo fanką Przyjaciół? 

Przekonaj się, czy można Cię tak tytułować i rozwiąż nasz quiz!

Jak dobrze znasz serial "Przyjaciele"? Quiz z kultowej produkcji
Pytanie 1 z 10
Kogo miała poślubić Rachel w pierwszym odcinku serialu?

Polecany artykuł:

Listen on Spreaker.