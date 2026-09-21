Apple odsłania karty – co nowego przynoszą tegoroczne premiery?

Co przynosi premiera Apple 2026?

Największą zmianą w tegorocznej ofercie jest rozszerzenie sposobów, w jakie można korzystać z ekosystemu Apple. Obok kolejnej generacji znanych urządzeń pojawia się iPhone Duo, czyli pierwszy składany iPhone.

Wśród najważniejszych premier znalazły się:

iPhone 18 Pro – kompaktowy model Pro z ekranem 6,3 cala i układem A20 Pro,

– kompaktowy model Pro z ekranem 6,3 cala i układem A20 Pro, iPhone 18 Pro Max – większy wariant z ekranem 6,9 cala i baterią do 45 godzin odtwarzania wideo,

– większy wariant z ekranem 6,9 cala i baterią do 45 godzin odtwarzania wideo, iPhone Duo – składany iPhone z ekranem zewnętrznym 5,4 cala i wewnętrznym 7,6 cala,

– składany iPhone z ekranem zewnętrznym 5,4 cala i wewnętrznym 7,6 cala, AirPods 5 – otwarte słuchawki rozwijające funkcje ANC i Adaptive Audio,

– otwarte słuchawki rozwijające funkcje ANC i Adaptive Audio, Apple Watch Series 12 – zegarek rozwijający monitorowanie zdrowia, snu i aktywności,Apple Watch Ultra 4 – model dla osób potrzebujących wytrzymałej konstrukcji, dokładnego GPS i długiego czasu pracy.

Nie wszystkie premiery zmieniają urządzenia w takim samym stopniu. Największą nowością konstrukcyjną jest iPhone Duo, podczas gdy pozostałe modele rozwijają znane już kategorie.

Co zmieniają iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max?

Nowa generacja Pro koncentruje się na wydajności, fotografii i pracy pod dużym obciążeniem. Oba modele wykorzystują układ A20 Pro wykonany w procesie 2 nm, z 6-rdzeniowym CPU, 7-rdzeniowym GPU i 32-rdzeniowym Neural Engine. Do dyspozycji jest również 12 GB RAM.

iPhone 18 Pro pozostaje bardziej kompaktowym urządzeniem z ekranem Super Retina XDR OLED 6,3 cala i ProMotion 120 Hz. iPhone 18 Pro Max zwiększa przekątną do 6,9 cala i stawia mocniej na czas pracy – według specyfikacji pozwala na maksymalnie 45 godzin odtwarzania wideo.

Zmiany obejmują również aparat. Główny moduł 48 MP Fusion wykorzystuje mechaniczną zmienną przysłonę. Wariant Pro Max otrzymał ponadto większą komorę parową, która ma pomagać w odprowadzaniu ciepła podczas długotrwałego obciążenia.

Różnica między Pro i Pro Max nie sprowadza się więc wyłącznie do wielkości ekranu. Przy wyborze warto uwzględnić także czas pracy i sposób korzystania z telefonu przy bardziej wymagających zadaniach.

Autor: iMad/ Materiały prasowe

Dlaczego iPhone Duo jest jedną z największych nowości Apple?

iPhone Duo wprowadza do oferty Apple zupełnie nowy format urządzenia. Po złożeniu użytkownik otrzymuje ekran 5,4 cala, a po rozłożeniu wewnętrzny wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 7,6 cala.

Większa powierzchnia ma znaczenie nie tylko podczas oglądania filmów. iOS 27.1 został przygotowany do wykorzystania większego ekranu między innymi przez Split View. Można więc zestawić obok siebie przykładowo dokument i pocztę, przeglądarkę i notatki albo mapę i informacje dotyczące podróży.

Konstrukcja wykorzystuje tytan Grade 5, zawias złożony z ponad 100 elementów oraz Ceramic Shield 2. Oba ekrany oferują ProMotion 120 Hz i jasność maksymalną do 3000 nitów. Za wydajność odpowiada A20 Pro.

Duo może być szczególnie interesujący dla osób, które część zadań wykonywanych dotychczas na małym tablecie chcą przenieść na telefon. Przy podstawowym korzystaniu ze smartfona klasyczna konstrukcja pozostanie jednak prostszym rozwiązaniem.

Co nowego oferują AirPods 5?

AirPods 5 łączą otwartą konstrukcję douszną z aktywną redukcją szumów. To istotne przede wszystkim dla osób, które nie chcą korzystać z silikonowych końcówek charakterystycznych dla konstrukcji dokanałowych.

Nowa generacja oferuje ANC, tryb transparentności, Adaptive Audio, wykrywanie rozmowy, Live Translation oraz gesty głową do obsługi Siri. Słuchawki obsługują również personalizowany dźwięk przestrzenny i Bluetooth 5.3.

W codziennym użytkowaniu ważna jest automatyzacja. Adaptive Audio może dostosowywać działanie słuchawek do otoczenia, a wykrywanie rozmowy zmniejsza głośność treści, gdy użytkownik zaczyna mówić.

To przykład premiery, w której zmiana nie dotyczy wyłącznie parametrów dźwięku, lecz również ograniczenia liczby czynności wykonywanych ręcznie.

Co Apple Watch Series 12 zmienia na nadgarstku?

Apple Watch Series 12 rozwija przede wszystkim funkcje związane ze zdrowiem, snem i aktywnością. Dostępne są koperty 42 i 46 mm wykonane z aluminium, tytanu lub ceramiki oraz warianty GPS i GPS + Cellular.

Zegarek oferuje między innymi monitorowanie tętna, EKG, natlenienia krwi i temperatury nadgarstka. Uzupełniają je wynik snu, powiadomienia dotyczące możliwego nadciśnienia i bezdechu sennego oraz ponad 100 rodzajów treningów.

Czas standardowego użytkowania wynosi do 24 godzin, a w trybie niskiego zużycia energii do 38 godzin. 15 minut ładowania może zapewnić do 12 godzin dalszego działania.

Series 12 jest więc propozycją dla użytkownika szukającego uniwersalnego zegarka Apple, który ma działać podczas pracy, treningu i monitorowania snu.

Autor: iMad/ Materiały prasowe

Kiedy możliwości Watch Ultra 4 mają większy sens?

Apple Watch Ultra 4 jest przeznaczony do sytuacji, w których standardowy smartwatch może okazać się zbyt ograniczony pod względem baterii, konstrukcji lub funkcji terenowych. Ma tytanową kopertę 49 mm, ekran o jasności do 3000 nitów i wodoodporność WR100.

Dwuczęstotliwościowy GPS, mapy offline, punkty trasy i Backtrack są przydatne podczas biegania długodystansowego, trekkingu czy wypraw. Zegarek umożliwia również nurkowanie rekreacyjne do 40 metrów.

Istotną różnicą pozostaje bateria. Ultra 4 zapewnia do 50 godzin normalnego użytkowania i do 84 godzin w trybie niskiego zużycia energii. Krótkie, 15-minutowe ładowanie może natomiast zapewnić do 18 godzin dalszego działania.

Dla osoby trenującej godzinę dziennie taki zapas może nie być kluczowy. Przy długich zawodach, trekkingu czy kilkudniowym wyjeździe sytuacja wygląda inaczej.

Co tegoroczne nowości Apple mówią o kierunku rozwoju ekosystemu?

Premiera Apple 2026 pokazuje dwa równoległe kierunki – rozwijanie sprawdzonych urządzeń oraz poszerzanie oferty o nowe formaty. iPhone 18 Pro, AirPods 5 i nowe zegarki reprezentują pierwsze podejście. iPhone Duo jest przykładem drugiego.

Wspólnym mianownikiem pozostaje dopasowanie urządzeń do konkretnych scenariuszy. Pro Max zwiększa przestrzeń roboczą i czas pracy, Duo łączy telefon z możliwościami większego ekranu, AirPods 5 automatyzują zarządzanie dźwiękiem, Series 12 koncentruje się na codziennym monitorowaniu organizmu, a Ultra 4 na długich aktywnościach i pracy w terenie.

Przy wyborze nowego sprzętu nie warto więc zaczynać od pytania, które urządzenie jest najbardziej zaawansowane. Znacznie praktyczniejsze jest określenie, która z nowych funkcji rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z obecnego sprzętu.

W iMad można porównać tegoroczne urządzenia Apple i dobrać wariant pod kątem sposobu użytkowania, pamięci, konstrukcji czy planowanych aktywności. Przy tak zróżnicowanych premierach szczególnie ważne staje się porównanie konkretnych funkcji, zamiast automatycznego wybierania najwyższego modelu.

Nowości Apple w 2026 roku obejmują zarówno konsekwentny rozwój istniejących serii, jak i wyraźną zmianę w postaci składanego iPhone'a Duo. To właśnie różnorodność nowych urządzeń sprawia, że tegoroczna premiera jest bardziej opowieścią o nowych sposobach korzystania ze sprzętu niż o pojedynczym parametrze czy jednej funkcji.

Materiał sponsorowany