Formacja U2 uruchomiła całodobową stację na YouTube z okazji 50-lecia! Można ją oglądać za darmo

W marcu 2026 roku, o czym informowaliśmy na naszych łamach, Metallica postanowiła odpalić własną stację na platformie YouTube. Stacja działa jak normalny kanał telewizyjny. Nadaje 24 godziny na dobę. I to wyłącznie materiały sygnowane przez grupę. Teraz w ich ślady poszedł irlandzki kwartet U2.

W ten właśnie sposób grupa świętuje swoje 50-lecie.

Bono wskazał frontmana wszech czasów: "Lepszy nie istnieje"

"Oficjalny kanał U2. Największe teledyski i występy na żywo z ostatnich 50 lat – wszystko w jednym miejscu" – możemy przeczytać w opisie stacji.

Ponadto w ramach transmisji działa także czat, gdzie prowadzona jest nieustanna dyskusja przez fanów z całego świata. To właśnie oni na bieżąco komentują prezentowane klipy. Transmisja jest dostępna bezpłatnie na oficjalnym kanale U2. Inicjatywa ta to nie tylko ukłon w stronę wieloletnich sympatyków grupy, ale także idealny punkt startowy dla młodszych słuchaczy, którzy chcą poznać fenomen irlandzkiej formacji.

Link do U2 TV: 50 udostępniamy poniżej.

Nowy rozdział U2 stał się faktem! Singiel Street of Dreams zwiastuje długo wyczekiwany album grupy

Na początku lipca 2026 grupa opublikowała w sieci singiel Street of Dreams (za jego produkcję odpowiada Jacknife Lee). Zapowiada on nadchodzący album studyjny, którego szczegóły mamy poznać niebawem, a całość – według zapowiedzi w przestrzeni medialnej – ma się ukazać na rynku jeszcze w tym roku. Nie tak dawno U2 wypuściło natomiast w świat dwie premierowe EP-ki: Days of Ash oraz Easter Lily. Znalazło się na nich łącznie dwanaście utworów.

Założony w Dublinie w 1976 roku U2 należy do najbardziej utytułowanych zespołów w historii muzyki. Grupa wydała, do tej pory, 15 albumów studyjnych, sprzedała ponad 175 milionów płyt i zdobyła m.in. 22 nagrody Grammy.

Oto ciekawostki o albumie The Joshua Tree od U2: