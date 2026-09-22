Kultowa glam metalowa formacja z lat 80. powraca! Na jej czele stanie nowy wokalista

Kilka miesięcy temu niezwykle głośno zrobiło się o zespole Twisted Sister. Przypominamy, że formacja ogłosiła, że zmuszona jest odwołać swoją pożegnalną trasę koncertową ze względu na problemy zdrowotne swojego frontmana, Dee Snidera. Muzycy przeprowadzili rozmowę na temat swojej przyszłości i ustalono, że kanadyjska ikona glam rocka będzie działać - i koncertować dalej - a na scenie towarzyszyć jej będzie znany ze Skid Row Sebastian Bach.

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Teraz okazuje się, że na dość podobny krok zdecydowała się także legenda rockowych brzmień lat 80., witając w swoim składzie nowego wokalistę.

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Quiet Riot mają nowego wokalistę

Mowa o kultowej formacji Quiet Riot. Przypominamy, że powstała ona w 1973 roku i to w niej właśnie karierę zaczynał uznawany za jednego z gitarzystów wszech czasów, zmarły przedwcześnie w wieku zaledwie 25 lat Randy Rhoads.

Zespół od lat prowadzi dość burzliwą karierę, co i rusz zawieszając i wznawiając działalność i zmieniając swój skład - w którym nie ma już żadnego z oryginalnych członków. O tym, że nadchodzi kolejna wiadomo było już od lipca tego roku, kiedy to ogłoszono, że dotychczasowy wokalista, Jizzy Pearl, podjął decyzję o odejściu. Już wtedy stało się jasne, że pozostali muzycy szukają nowego wokalisty w ramach otwartego castingu - właśnie ogłoszono jego wynik!

W poniedziałek 21 września w mediach społecznościowych grupy pojawił się wpis, w którym poinformowano, że od teraz wokalistą Quiet Riot jest zaledwie 23-letni John Torra. Został on wybrany z grona ponad 700 kandydatów, do tego wskazano, że od samego początku to on właśnie cieszył się największą sympatią fanów i fanek, o wszystkim przesądzić miał jednak oczywiście jego talent. Zespół dodaje, że Torra pchnął w grupę zupełnie nową energię, do tego pomimo młodego wieku: "wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Wnosi powiew świeżości, który udziela się nam wszystkim; jesteśmy niezwykle podekscytowani przyszłością z nim w roli wokalisty", co stwierdziła menedżerka Quiet Riot, Regina Banali, wdowa po perkusiście Frankiem Banalim.

Zespół ma zaplanowane już całkiem sporo koncertów tak na ten, jak i na przyszły rok. Nowy wokalista po raz pierwszy zaprezentuje swoje umiejętności przed dużą publicznością już 1 października podczas występu w Cherokee Event Center.

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