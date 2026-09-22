Illusion powraca z nowym albumem. Oto szczegóły

Gdańska formacja Illusion, dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Tomasza "Lipę" Lipnickiego, powraca z długo oczekiwanym studyjnym albumem. Illusion 9, bo tak będzie zatytułowane to wydawnictwo, ukaże się na rynku 23 października 2026 roku. Na stronie zespołu można zamawiać już płytę w przedsprzedaży.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

Po "czwórce" była "szóstka", po "siódemce" nadeszła kolej na "dziewiątkę". Zespół nieskromnie określa album jako monumentalny, epicki, wielki. Bez wątpienia jest to Illusion w najwyższej formie – grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. Historie o miłości, nienawiści, śmierci i życiu. O człowieku jako twórcy piekła i nieba na Ziemi – czytamy w zapowiedzi albumu.

Za brzmienie płyty odpowiada Tomasz "Zed" Zalewski. To uznany producent, który w przeszłości współpracował m.in. z Comą czy Decapitated.

Wydawnictwo promuje utwór zatytułowany Świata skraj, który jest już dostępny w sieci. Całość udostępniamy poniżej.

Przypomnijmy, że to będzie pierwsza studyjna płyta Illuson od Anhedonii z 2018. Później formacja wypuściła jeszcze krążek zatytułowany Illusion 7 (2024), na którym znalazły się akustyczne wersje utworów z poprzednich wydawnictw.

Na nadchodzącym albumie znajdzie się dziesięć premierowych utworów. Oto tracklista:

Credo Elegia Na zawsze… Pętla Mało nam O jednego mniej Front Świata skraj Taki jak ty Nie zawiodę

Illusion zapowiedział trasę koncertową

Formacja Illusion niebawem ruszy w trasę koncertową po Polsce wraz z dwoma innymi grupami: Hostią i Iron Head. Rozpocznie się ona 23 października w Gdyni, a dobiegnie końca 5 grudnia w Krakowie. Łącznie obejmie dziesięć miast. "Ta trasa to spotkanie zespołów, które łączy jedno: na scenie nie biorą jeńców" – możemy przeczytać w oficjalnej zapowiedzi.

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