Metallica znowu to zrobi przy okazji koncertów! Fani pokochali tę akcję

Metallica to jeden z tych zespołów, które niemal nie znikają z przestrzeni publicznej. Grupa praktycznie nieustannie, już od lat koncertuje, do tego wiadomo już oficjalnie, że nie zmieni się to nie tylko w nadchodzących tygodniach, ale także w przyszłym roku.

Na ten moment formacja wciąż występuje w ramach działań promocyjnych swojego krążka 72 Seasons, od premiery którego w kwietniu 2027 roku miną już cztery lata. Pomimo tego jeszcze w przyszłym roku Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo wyruszą w trasę "M72 World Tour" po Ameryce Północnej, na której towarzyszyć jej będą Limp Bizkit oraz Avatar. Nim jednak przyjdzie czas na tournée, to przed Metalliką jeszcze wyzwanie w postaci wyczekiwanej rezydencji w Las Vegas w tamtejszym słynnym już obiekcie Sphere!

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Metallica ponownie rusza z wyjątkową akcją pomocową!

"Life Burns Faster" rozpocznie się już 1 października i potrwa do 13 marca 2027 roku, a na całość złożą się 24 koncerty. Już wiadomo, że przy tej okazji powróci ceniona akcja pomocowa!

Mowa o współpracy zespołu z Czerwonym Krzyżem w ramach organizacji zbiórek krwi przed koncertami! Takowa akcja miała miejsce już podczas poprzednich koncertów Metalliki. W jej ramach w różnych miastach, w jakich grupa grała na swojej trasie "M72 World Tour" pojawiały się specjalne busy, w których fani i fanki Metalliki mogli przed koncertem spełnić dobry uczynek i oddać krew. Całość zakończyła się wielkim sukcesem. Jak informował Czerwony Krzyż, w trakcie tej trwającej niecały rok współpracy udało się zaangażować do niej aż 40 tysięcy osób na całym świecie! Przypominamy, że za udział w inicjatywie Metallica została uhonorowana na specjalnej gali Czerwonego Krzyża tytułem Wizjonerskiego Partnera Roku.

Nic więc dziwnego, że teraz charytatywny projekt powraca! Tym razem jednak jako miejsce do niego nie posłuży bus, a specjalnie utworzony, tymczasowy punkt krwiodawstwa! Będzie on oczywiście odpowiednio zaaranżowany i utrzymany w stylistyce ikon thrash metalu. Poinformowano także, że osoby, które zechcą pomóc nie zostaną z niczym - będą na nich czekać okolicznościowe koszulki oraz specjalny poczęstunek.

Tych kawałków Metallica nie gra na żywo! Chodzi o utwory z kilku płyt: