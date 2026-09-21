Lenny Kravitz jako Ken! Wyjątkowe wyróżnienie dla gwiazdora rocka

Barbie to najsłynniejsza lalka na świecie. Powstała w 1958 roku, zaprezentowana publicznie rok później, szybko zdobyła popularność i zdaje się, że ciężko dziś o osobę, która nie miałaby w swoim życiu epizodu zabawy Barbie.

Dość szybko zdano sobie sprawę z tego, że słynna lalka nie może być samotna i wymyślono dla niej towarzysza. Oficjalnie w 1961 roku świat poznał narzeczonego Barbie - Kena.

Od lat już powstają wyjątkowe wersje Barbie, których wygląd wzorowany jest na słynnych na całym świecie postaciach kobiecych. Dopiero w 2025 roku zdecydowano się na ten sam projekt, zorientowany na słynnych mężczyzn. Tym samym własnego Kena już rok temu dostał amerykański koszykarz LeBron James, a teraz przyszedł czas na legendę rocka!

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Lenny Kravitz został lalką!

Jak poinformowała w czwartek 17 września firma Mattel, tym razem wzorem dla tej limitowanej linii "Kenów" został nikt inny, jak sam Lenny Kravitz! Lalka odwzorowuje wizerunek słynnego artysty, jaki ten prezentował w ostatnich latach przy okazji promocji albumu Blue Electric Light. Tym samym Ken-Lenny Kravitz ma charakterystyczne dredy, skórzane buty, obcisłe spodnie, błyszczący top oraz czarne okulary.

Twórcy zadbali o każdy szczegół, malując na rękach lalki charakterystyczne dla rockmana tatuaże. Sam Kravitz nie kryje radości oraz zaszczytu tym, że to właśnie jego osoba posłużyła za wzór dla drugiego w historii gwiazdorskiego Kena.

Barbie to instytucja i jako dziecko, dorastając, nie mogłam sobie tego wyobrazić. Bycie wybranym przez Mattel na Kenbassadora, dopiero drugą taką osobę w historii, to zaszczyt i coś absolutnie surrealistycznego - stwierdził Lenny Kravitz w oficjalnym komunikacie prasowym.

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