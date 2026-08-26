BILETY na Open'er Festival 2027. Ile kosztują? Można kupić wejściówki dwudniowe!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-26 9:46

Organizatorzy Open'er Festivalu zaskoczyli fanów, ogłaszając pierwszego headlinera edycji 2027 niezwykle wcześnie. Wiemy już, że na scenie w Gdyni wystąpi Tame Impala. Wraz z tą informacją ruszyła sprzedaż biletów, a nowością w ofercie są karnety dwudniowe na różne kombinacje dni. Zobaczcie pełny cennik.

Kevin Parker z Tame Impala w dżinsowej kurtce na tle miasta. O biletach na Open'er 2027 przeczytasz na EskaRock.
Autor: Neil Krug/ Materiały prasowe Nowy singiel Tamale Impala

Emocje po tegorocznym lecie obfitującym w wydarzenia muzyczne jeszcze nie do końca opadły, a już dowiadujemy się o kolejnych atrakcjach. W poniedziałek, 24 sierpnia, organizatorzy Open'er Festivalu ogłosili nazwisko pierwszej gwiazdy nadchodzącej edycji wydarzenia.

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Potwierdzono, że jedną z głównych gwiazd Open'er Festival 2027 będzie grupa Tame Impala. Na czele powstałego w 2007 roku zespołu, grającego szeroko pojętą muzykę alternatywną, stoi Kevin Parker. Muzycy zyskali ogromną popularność za sprawą albumu Deadbeat z 2025 roku, z którego pochodzi wielki hit Dracula. Co ciekawe, artyści pojawią się w naszym kraju zaledwie nieco ponad rok po swoich występach, które miały miejsce w kwietniu 2026 roku w PreZero Arena w Gliwicach.

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Nowe opcje zakupu wejściówek. Cennik biletów na Open'er Festival 2027

Dzień po ogłoszeniu headlinera wystartował pierwszy etap sprzedaży biletów, zwany 'Fan Tix'. Pula wyczerpała się błyskawicznie, znikając w ciągu 90 minut.

Kolejna tura, pod nazwą 'Early Birds', rusza w środę, 26 sierpnia, o godzinie 12:00. Potrwa ona maksymalnie do 23 września lub do wcześniejszego wyczerpania biletów. Co ważne, organizatorzy wprowadzili w tym roku nowość w postaci karnetów dwudniowych na dowolne połączone dni, a nie tylko na weekend. Poniżej zestawienie cen wejściówek z różnych etapów.

Ceny biletów w fazie Early Bird

  • Karnet na 4 dni – 1019 zł
  • Karnet na 2 dni – 769 zł
  • Wejściówka jednodniowa – 515 zł
  • Karnet 4-dniowy z opcją pola namiotowego – 1289 zł
  • Karnet 2-dniowy z opcją pola namiotowego – 949 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

Ceny wejściówek w fazie Regular (od 23 września 2026 do 9 czerwca 2027)

  • Karnet na 4 dni – 1185 zł
  • Karnet na 2 dni – 855 zł
  • Wejściówka jednodniowa – 565 zł
  • Karnet 4-dniowy z opcją pola namiotowego – 1455 zł
  • Karnet 2-dniowy z opcją pola namiotowego – 1035 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

Ceny biletów w fazie Final Call (od 9 czerwca 2027)

  • Karnet na 4 dni – 1235 zł
  • Karnet na 2 dni – 905 zł
  • Wejściówka jednodniowa – 595 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

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