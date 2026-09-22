Co dalej z Queen? Zaskakujące wyznanie Rogera Taylora

W tym roku minie już 35 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego. Jak fani i fanki Queen dobrze wiedzą, zespół pomimo tego faktu nie zdecydował się zakończyć działalności. Początkowo działał okazjonalnie łącząc siły z różnymi wokalistami, aż w końcu Brian May i Roger Taylor (John Deacon w 1997 roku zdecydował się przejść na muzyczną emeryturę) w 2004 roku zdecydowali się połączyć siły z Paulem Rodgersem. Formacja Queen + Paul Rodgers wydała jeden album, The Cosmos Rocks, w 2009 roku zakończyła jednak działalność.

Już rok później gitarzysta i perkusista powołali do życia nowy projekt, w którym frontmanem został amerykański wokalista Adam Lambert. Grupa od 2010 roku skupiała się przede wszystkim na koncertach, nie decydując się na nagranie żadnego nowego materiału. Ostatnie pokazy Queen + Adam Lambert miały jednak miejsce już ponad dwa lata temu - co dalej?

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Roger Taylor zabrał głos w sprawie przyszłości Queen

Teraz zapytany został o to Roger Taylor. Perkusista nie zwalnia tempa nie tylko występując, ale także wciąż działając w studiu nagraniowym - w piątek 18 września światło dzienne ujrzał jego najnowszy solowy album - Violence Insane in a Beautiful World.

Przy tej okazji artysta udzielił obszernego wywiadu dla magazynu "Billboard", w którym nie tylko opowiedział o nowym wydawnictwie, ale także zdradził, jakie są szanse na to, że wyda kolejne. W końcu w rozmowie pojawił się temat przyszłości Queen. Perkusista wyznał otwarcie, że pomimo tego, że po przejściu udaru Brian May czuje się dobrze, to nie jest już takim fanem koncertowania po świecie, jak dawniej.

Muzycy dzięki temu, że mieszkają blisko siebie, często rozmawiają. Roger wyznał, że od dłuższego czasu dyskutują o pewnych alternatywnych formach występowania jako Queen, wspomniał przy tym o czymś, co wykorzystuje najnowszą technologię, coś w stylu "ABBA Voyage" dodając, że chodzi już jednak o coś bardziej rewolucyjnego.

Zastanawiamy się nad wykorzystaniem pewnej technologii do stworzenia widowiska – czegoś dość rewolucyjnego. [...] To ["ABBA Voyage przyp. red.] zmieniło nasze spojrzenie na to, co można by osiągnąć – niekoniecznie w oparciu o grę na żywo. Na razie po prostu wymieniamy się pomysłami… Dużo o tym rozmawiamy i mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować - mówi Roger Taylor.

Co ciekawe, w niedawnym wywiadzie Brian May studził pomysły, dotyczące wirtualnych występów Queen:

To w tych utworach Queen śpiewa Roger Taylor! Dał się poznać nie tylko jako perkusista!