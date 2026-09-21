Tak zmieniał się Robert Plant. Od rockowego boga do prawdziwego dżentelmena muzyki

Robert Anthony Plant przyszedł na świat 20 sierpnia 1948 roku w West Bromwich, w Staffordshire. Muzyką, a przede wszystkim śpiewaniem, zainteresował się stosunkowo wcześnie. Już jako zaledwie dziesięciolatek miał mówić, że chce być w przyszłości kimś takim, jak Elvis Presley. Z czasem na poważnie zainteresował się muzyką bluesową i choć do pewnego momentu swojego życia podejmował jeszcze kroki, celem których miało być zapewnienie mu "normalnego zawodu", to w końcu postanowił porzucić naukę i całkowicie skupić się na muzyce.

Jako 16-latek opuścił dom, by skupić się na robieniu kariery. Był członkiem takich grup, jak Crawling King Snakes i Band of Joy, gdzie poznał się z Johnem Bonhamem, przyszłym perkusistą Led Zeppelin. Ostatecznie całe życie Planta zmieniło się w 1968 roku. To wtedy skontaktował się z nim, z polecenia Terry'ego Reida, gitarzysta Jimmy Page. Na tym etapie szukał on muzyków do projektu, który początkowo miał się nazywać The New Yardbirds. Ze względów prawnych nie było to możliwe, w związku z czym ostatecznie Page, Plant, Bonham oraz John Paul Jones postawili na Led Zeppelin - reszta, jak to mówią, jest już historią.

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Robert Plant solowo

Historia Led Zeppelin zakończyła się oficjalnie w 1980 roku, wraz ze śmiercią Johna Bonhama. Dość szybko wokalista podjął decyzję o rozpoczęciu kariery pod własnym nazwiskiem. Tym samym już dwa lata później ukazał się debiutancki album Planta, Pictures at Eleven, który klimatem idealnie wpisał się w lata 80. Jeszcze w tej dekadzie artysta wydał kolejne cztery płyty, w tym The Honeydrippers: Volume One, nagrany z udziałem Page'a, Nile'a Rodgersa i Jeffa Becka.

Robert Plant jest więc obecny na światowych scenach już od niemal sześćdziesięciu lat. Pomimo tego artysta nie zwalnia tempa. Zaledwie we wrześniu ubiegłego roku ukazał się kolejny solowy album ikony, Saving Grace, w ramach promocji którego wyruszył on w kolejną światową serię koncertów.

Robert Plant jest prawdziwą ikoną muzyki. Przez te wszystkie lata kariery muzyk naprawdę się zmieniał! Zobacz na zdjęciach jego podróż od rockowego boga po dżentelmena muzyki!