Zmiany na Open'er Festival 2027. Wiadomo, kiedy poznamy kolejnych wykonawców

Zaraz po zakończeniu tegorocznego wydarzenia ujawniono kluczowe daty Open'er Festivalu na kolejny rok. Organizatorzy potwierdzili w lipcu, że festiwal po raz kolejny zagości na Lotnisku Gdynia-Kosakowo, a odbędzie się w terminie od 30 czerwca do 3 lipca. Oznacza to wielki powrót do tradycyjnego układu dni na przełomie dwóch letnich miesięcy.

Sierpień przyniósł natomiast pierwsze ekscytujące wieści dotyczące składu artystów. Wówczas ogłoszono, że jedną z głównych gwiazd Open'er Festival 2027 będzie Tame Impala, znany twórca muzyki alternatywnej.

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Open'er Festival 2027 z nowymi gwiazdami: sombr, Raye, The Neighbourhood i Patti Smith

W poniedziałek, 21 września, zaprezentowano kolejną grupę wykonawców, którzy uświetnią gdyński festiwal. Do grona headlinerów przyszłorocznej edycji dołączyli sombr, Raye oraz zespół The Neighbourhood. Dodatkowo poznaliśmy również Patti Smith, legendarną postać muzyki punk, która wystąpi na Tent Stage wraz ze swoim kwartetem.

Mikołaj Ziółkowski zapowiada zmiany na Open'er Festivalu. Będzie więcej headlinerów

Tego samego dnia w mediach społecznościowych festiwalu udostępniono krótkie wideo z udziałem Mikołaja Ziółkowskiego, szefa Alter Art. Promotor podzielił się informacjami o kluczowych nowościach zaplanowanych na przyszłoroczną edycję.

Główna zmiana dotyczy liczby głównych artystów zamykających koncerty na Main Stage. Zamiast dotychczasowych jednego lub dwóch headlinerów, na Open'erze wystąpi ich nawet trzech każdego dnia. Dokładna liczba zostanie podana do wiadomości publicznej „niebawem”.

Ziółkowski przekazał w materiale wideo, że za około trzy tygodnie pojawią się kolejne informacje. Poznamy wówczas nazwy kolejnych wykonawców, wykonawczyń i formacji muzycznych, którzy uświetnią program występów na poszczególnych scenach Open'era.

Open'er Festival. Jak dobrze znasz historię tego festiwalu?