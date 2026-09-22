Dave Grohl bał się grać utworów Nirvany po śmierci Kurta Cobaina. "To dziwne uczucie"

W kwietniu 1994 roku odszedł z tego świata Kurt Cobain, wokalista i gitarzysta Nirvany. Po tym tragicznym zdarzeniu, Dave Grohl rozważał całkowitą rezygnację z dalszej działalności muzycznej. Perkusista znalazł się wówczas w emocjonalnym zawieszeniu. To dziwić zupełnie nie może. Śmierć przyjaciela mocno go dotknęła. W końcu jednak Grohl postanowił założyć własny zespół. Rok później na rynku ukazał się debiutancki album Foo Fighters.

Muzyk jednak unikał przez lata sięgania po repertuar Nirvany.

30 lat temu Nirvana zagrała swój ostatni koncert

Żyjący członkowie Nirvany – Grohl, Krist Novoselic i Pat Smear — wystąpi na jednej scenie całkiem niedawno, bo w 2025 w ramach świętowania 50-lecia kultowego amerykańskiego programu Saturday Night Live. Trzeba jednak pamiętać, że droga do wspólnego grania była dość długa. Wystarczy wspomnieć, że pierwszy tego typu występ odbył się w 2014, kiedy Nirvana została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

Grohl, w najnowszym wywiadzie dla Zane’a Lowe’a w Apple Music, przyznał otwarcie, że przez lata granie utworów Nirvany było dla niego dosłownie barierą nie do przejścia.

– To dziwne uczucie, kiedy boisz się grać własne piosenki. Przez długi czas bałem się nawet usiąść za zestawem perkusyjnym i zagrać początek "Smells Like Teen Spirit". To wydawało mi się w pewien sposób zakazane – powiedział.

Dodał także, że granie z Kristem i Patem jest dla niego niczym wejście do kapsuły czasu. Według niego brzmienie, które generują jako trio, jest niemożliwe do odtworzenia z kimkolwiek innym. – To naprawdę piękne uczucie – podsumował Grohl.

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