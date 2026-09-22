INXS - 5 ciekawostek o albumie “X” | Jak dziś rockuje?

W 1987 roku zespół INXS miał już na koncie pięć płyt - i wciąż raczej względny sukces na arenie międzynarodowej. Australijska formacja wciąż pracowała na to, aby stać się szanowaną na równi tak w swojej ojczyźnie, jak i w innych częściach świata. Antidotum na to okazała się być dopiero szósta płyta grupy z Michaelem Hutchence'em na czele,

Kick szybko po premierze stał się fenomenem. Napędzany przebojowymi utworami z Need You Tonight, New Sensation, Devil Inside, tytułowym, Mystify oraz balladą Never Tear Us Apart w roli singli podbił listy przebojów, a z INXS uczynił światowe megagwiazdy. Uwaga wszystkich zwróciła się przede wszystkim na niezwykle charyzmatycznego, urodziwego frontmana, którego zaczęto nazywać "nowym Jimem Morrisonem". Michael stał się bożyszczem, spotykał się z najpiękniejszymi kobietami, o jego życiu rozpisywały się wszelakie media - a zainteresowanie wokalistą wpływało na popularność samego zespołu. Nic dziwnego, że kolejne lata spędził on w trasie.

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Świętując jubileusz

Dopiero w 1989 roku muzycy zrobili sobie przerwę, chcąc skupić się na nagraniu materiału na nowy, tak wyczekiwany przez wszystkich album. Już na tym etapie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jak ważnym projektem dla INXS jest Kick - stało się więc jasne, że na nowym wydawnictwie nie można odejść daleko od tego brzmienia i ogólnego klimatu. W trakcie prac nad nowościami do macierzystej formacji, jej członkowie znajdowali jednak także czas na zaangażowanie się w inne poboczne projekty - czy to własne, czy kolegów i koleżanek po fachu.

Na miejsce nagrań wybrano nowe studio Rhinoceros w Sydney w Australii. Różniło się ono od tych, w których grupa miała okazję pracować do tej pory - było imponująco duże, co wpłynęło, zdaniem samych zainteresowanych, tak na brzmienie albumu, jak i atmosferę w samym INXS.

Nowe miejsce, sukces poprzedniego albumu dobrze wpłynął na zespół - nie tylko pracował on nad zupełnie nowymi kompozycjami, ale powrócił i doszlifował te, które istniały w jakimś kształcie już od lat. Wszyscy pozostawali przy tym otwarci na nowe brzmieniowo ścieżki - stąd słyszalny na X blues.

Znak "X"

Siódmy studyjny album INXS został zatytułowany X i ujrzał on światło dzienne 25 września 1990 roku. Album śladem poprzedniego spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Wśród krytyków przeważały pozytywne opinie na jego temat, nie brakowało jednak i głosów twierdzących, że wydawnictwo aż za bardzo przypomina Kick. Komercyjnie X nie dosięgnął poprzedniczki, ale i tak osiągnął naprawdę dobre wyniki na listach przebojów.

Z X wydane zostały cztery single, a każdy zyskał status przeboju. To na fali połączonego sukcesu Kick i X INXS dali pamiętny występ na Wembley, który odbył się 13 lipca 1991 roku i został wydany w formie kultowego dziś albumu koncertowego, Live Baby Live z listopada tego samego roku.

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