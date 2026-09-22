Sick Saints odkrywają mroczną tajemnicę motelu. Grali z gigantami, teraz ruszają w Polskę

Mroczna tajemnica w przydrożnym motelu. SICK SAINTS uderzają z nowym singlem

Krakowska formacja SICK SAINTS znowu daje o sobie znać. Zespół zaprezentował właśnie nowy singiel ‘Room69’, który jest zapowiedzią ich nadchodzącego albumu. Utwór to jednak coś więcej niż tylko muzyka – to mroczna opowieść o wizycie w przydrożnym motelu, która przybiera nieoczekiwany i niepokojący obrót.

Jak zdradzają twórcy, piosenka porusza motyw nagłego ujawnienia się mrocznej natury człowieka. Co ciekawe, to dopiero preludium do większej historii, która znajdzie swoje rozwinięcie w utworze ‘Down The '69’. Fani mocnych, rockowych brzmieżeń połączonych z intrygującą fabułą z pewnością nie będą zawiedzeni.

SHORT - Człowiek z Metalu - 7 marca - Sick Saints | ESKA ROCK

Nowa płyta zwieńczeniem lat ciężkiej pracy

Singiel zapowiada nadchodzący wielkimi krokami album grupy, zatytułowany „BrutalGlam”. Za produkcję kawałka odpowiadają sami członkowie zespołu – gitarzysta Mighty Mike oraz perkusista St Tommy. Miksem i masteringiem zajął się Marcin Buźniak z Axis Audio, a całość nagrano w kilku studiach: Studio Demontażownia, Impressive Art Studio oraz Pablo Production.

Nowa płyta to podsumowanie niezwykle intensywnego okresu w karierze zespołu. Muzycy, którzy działają od 2020 roku, mają na koncie już ponad 150 występów w całej Polsce i Europie. Swoją pozycję na scenie ugruntowali, pojawiając się u boku takich gigantów jak Nocny Kochanek, Hunter czy TURBO. Grali też na festiwalu w Jarocinie, eliminacjach do Pol’and’Rocka oraz na Materiafeście.

SICK SAINTS ruszają w trasę. Przed nami muzyczna jesień

Premierze nowej płyty towarzyszyć będzie to, co fani lubią najbardziej – koncerty. Zespół ogłosił właśnie jesienną trasę AFTER GLAM TOUR, w którą ruszy razem z formacją Hypnosaur. Zapowiada się prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy będą mieli okazję usłyszeć nowy materiał na żywo.

Trasa obejmie kilkanaście miast w całej Polsce i potrwa od października aż do grudnia. Zespół w składzie Skallor (wokal), Johnny (gitara basowa), St Tommy (perkusja) i Mighty Mike (gitary) jest gotowy, by dać czadu na klubowych scenach.

Gdzie i kiedy zobaczyć SICK SAINTS? Pełna rozpiska trasy

Jesienna trasa koncertowa zespołu zapowiada się imponująco. Oto pełna lista miast, w których pojawią się Sick Saints:

16.10 - Katowice , Piąty Dom

, Piąty Dom 17.10 - Bielsko-Biała , Stolarnia

, Stolarnia 23.10 - Białystok , Podlaska Adamczycha

, Podlaska Adamczycha 24.10 - Kielce , Tunel

, Tunel 01.11 - Warszawa , Klesz of the sejtans (z Leash Eye, bez Hypnosaur)

, Klesz of the sejtans (z Leash Eye, bez Hypnosaur) 03.11 - Szczecin , Piwnica Kany

, Piwnica Kany 14.11 - Wrocław , Liverpool

, Liverpool 20.11 - Łódź , Iron Horse Pub

, Iron Horse Pub 04.12 - Tarnów , Przepraszam (z Bad Tale)

, Przepraszam (z Bad Tale) 05.12 - Kraków , Zaścianek (z My Own Abyss)

, Zaścianek (z My Own Abyss) 06.12 - Lublin , Graffiti

, Graffiti 11.12 - Bydgoszcz , Over The Under (z Bad Tale)

, Over The Under (z Bad Tale) 12.12 - Gdańsk, Paszcza Lwa