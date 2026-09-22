Supergrupa Velvet Revolver powróci z wokalistką?! Matt Sorum jest otwarty na taki pomysł

W 2002 roku w Los Angeles powstała amerykańska supergrupa Velvet Revolver. jej składzie znaleźli się byli muzycy znani z Guns N' Roses: gitarzysta Slash, basista Duff McKagan, a także perkusista Matt Sorum. Do tej ekipy dołączyli ponadto gitarzysta Dave Kushner i wokalista Scott Weiland (Stone Temple Pilots). Formacja pozostawiła po sobie dwa albumy: Contraband (2004) oraz Libertad (2007).

Formacja od lat pozostaje w zawieszeniu. Po zwolnieniu Weilanda w 2008, grupa bezskutecznie szukała jego następcy. Później zespół zagrał jeszcze jednorazowy koncert z wokalistą w 2012, ale do pełnej reaktywacji nie doszło. Śmierć Weilanda w 2015 sprawiła, że ten rozdział w historii VR został definitywnie zamknięty.

Grupa być może kiedyś jeszcze powróci na scenę. Matt Sorum tego nie wyklucza. W wywiadzie z bostońską stacją radiową 100 FM The Pike perkusista przyznał, że mogłoby dojść do reaktywacji, gdyby na czele Velvet Revolver stanęła... pewna wokalistka.

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We wspomnianym wywiadzie muzyk rozpływał się nad talentem Lzzy Hale, liderki Halestorm. Sorum miał okazję wystąpić z nią na jednej scenie na początku marca tego roku w historycznym Plaza Theatre podczas gali Palm Springs Sound & Vision Awards.

Wydarzenie zgromadziło prawdziwą plejadę gwiazd rocka i metalu, a jego cel był szczytny – dochód wsparł fundację Adopt The Arts, pomagającą finansować edukację muzyczną w amerykańskich szkołach podstawowych. Jednym z najjaśniejszych punktów wieczoru okazał się występ Halestorm. Grupa która wykonała Shooting Star, czyli utwór z repertuaru kultowej grupy Bad Company.

– Chciałem odrobiny kobiecej energii na scenie, nie chciałem, żeby to była tylko grupa kolesi. Zaprosiłem ją, a ona po prostu rozniosła scenę – wspominał były perkusista Guns N' Roses. Dodał także, że pod wrażeniem jej umiejętności był także Geezer Butler, basista Black Sabbath, również obecny na gali.

– Podszedł do mnie i powiedział: "To najlepsza wokalistka, jaką słyszałem od czasów Tiny Turner". Odpowiedziałem mu, że ma całkowitą rację. Jest po prostu niesamowita – uzupełnił Sorum.

Ten zachwyt szybko skłonił prowadzącego wywiad do zadania pytania o ewentualny powrót Velvet Revolver. Dziennikarz zasugerował, że Hale idealnie pasowałaby na nową frontmankę tego zespołu.

– No jasne, pewnie. Zrobiłbym to. Ale nie wiem, co porabiają pozostali dwaj [chodzi o Slasha i Duffa - przyp. red.]. Zadzwonię do nich – odpowiedział Sorum.

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