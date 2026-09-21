Patti Smith na Open'er Festival 2027. Kiedy i na której scenie wystąpi "matka chrzestna muzyki punk"?

W sierpniu przedstawiciele Open'er Festivalu uchylili rąbka tajemnicy, przedstawiając pierwszą wielką gwiazdę. W ten sposób fani dowiedzieli się, że w 2027 roku w Gdyni zagra zespół Tame Impala. Następne ogłoszenia pojawiły się we wrześniu. Dokładnie w poniedziałek, 21 września, od rana zaczęły spływać świeże komunikaty od twórców Open'era.

Początkowo ujawniono, że amerykański wokalista sombr uświetni czwartkowy wieczór jako główny wykonawca. Następnie poinformowano o powrocie na festiwal artystki Raye, która tym razem jako jedna z najważniejszych gwiazd pojawi się w sobotę. W piątkowy wieczór na Orange Main Stage zaprezentują się z kolei mistrzowie współczesnego indie rocka, grupa The Neighbourhood. Okazało się jednak, że na miłośników gitarowych dźwięków czeka jeszcze jedna fantastyczna wiadomość!

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Patti Smith zagra na Open'er Festival 2027!

Na głównych gwiazdach nie poprzestano podczas poniedziałkowych ogłoszeń. Organizatorzy zaprezentowali również pierwszą gwiazdę, która pojawi się na Tent Stage. Jak się okazuje, w przyszłym roku na scenie gdyńskiego festiwalu wystąpi niezaprzeczalna ikona, określana jako "matka chrzestna muzyki punk", legendarna Patti Smith!

Piosenkarka ze swoim kwartetem zaprezentuje się na Tent Stage w czwartek, 1 lipca! Warto przypomnieć, że dotychczas artystka gościła w Polsce pięciokrotnie. Ostatni jej występ w naszym kraju miał miejsce dekadę temu, w 2017 roku, podczas Festiwalu Legend Rocka.

Bilety na Open'er Festival 2027. Kiedy i za ile?

Obecnie fani mogą wciąż kupować bilety z puli 'Early Birds'. Zakończenie tej tury zaplanowano na 23 września o godzinie 11:59. Co interesujące, w tym roku w ofercie znalazły się karnety dwudniowe, które umożliwiają wybór dowolnych dwóch połączonych dni, a nie, jak to miało miejsce wcześniej, wyłącznie na weekend. Oto szczegółowy cennik na poszczególnych etapach sprzedaży.

Bilety na Open'er Festival - faza Early Bird:

Karnet 4-dniowy kosztuje 1019 zł.

Za dwudniowy zapłacimy 769 zł.

Jeden dzień to koszt 515 zł.

4-dniowy z miejscem na polu namiotowym wyniesie 1289 zł.

Opcja 2-dniowa z miejscem kempingowym kosztuje 949 zł.

Do podanych cen należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

Bilety na Open'er Festival - faza Regular (od 23 września 2026 do 9 czerwca 2027):

Karnet na 4 dni to wydatek rzędu 1185 zł.

Dwudniowy wiąże się z kosztem 855 zł.

Bilet jednodniowy wyceniono na 565 zł.

Opcja czterodniowa z kempingiem kosztuje 1455 zł.

Dwudniowy z miejscem na polu namiotowym to 1035 zł.

Tutaj również obowiązuje dodatkowa opłata serwisowa (5%).

Bilety na Open'er Festival - faza Final Call (od 9 czerwca 2027):

Czterodniowy karnet kosztuje 1235 zł.

Za opcję na dwa dni trzeba zapłacić 905 zł.

Jednodniowa wejściówka to 595 zł.

Tak jak we wcześniejszych etapach, doliczana jest pięcioprocentowa opłata serwisowa.

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