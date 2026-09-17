Będzie koncertowy film od Rammstein! Wiadomo, czy produkcję zobaczymy w Polsce

31 lipca minęły dokładnie dwa lata od zakończenia przez zespół Rammstein trwającej aż pięć lat (z pewnymi przerwami) trasy koncertowej "Rammstein Stadium Tour". Została ona zorganizowana przy okazji promocji wydanego w 2019 roku krążka, nazywanego potocznie "Zapałką", ze względu na światową pandemię COVID-19 wydłużyła się jednak także na czas wydania kolejnej płyty grupy - Zeit z 2022 roku.

Po zakończeniu serii występów formacja wydała oświadczenie, w którym wprost dała do zrozumienia, że zamierza udać się teraz zasłużony odpoczynek. Lata spędzone w trasie, podczas której to wybuchł kolosalny skandal wokół Tilla Lindemana w sprawie rzekomych nieprawidłowych zachowań wobec kobiet, były dla muzyków wyjątkowo wymagające.

Rammstein - najlepsze teledyski zespołu / Eska Rock

Będzie niespodzianka dla fanów Rammsteina jeszcze w tym roku!

Choć fani i fanki mieli nadzieję na to, że Rammstein zdecyduje się mimo wszystko na jakiś krok w 2025 roku, kiedy to wypadało 30-lecie debiutanckiego Herzeleid, to tak się nie stało. Pomimo tego od kilku tygodni plotkuje się jednak o możliwym wydaniu kilku utworów od zespołu oraz premierze wyczekiwanego od lat filmu - bądź też serialu - dokumentalnego.

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Teraz pojawiły się kolejne, niezwykle ekscytujące, wieści. Jak potwierdził oficjalnie sam zespół, już 4 listopada do kin na całym świecie trafi wyczekiwana produkcja Live in Mexico City! O tym, że takowy zapis istnieje wiadomo od ponad roku, a za jego reżyserię odpowiada Paul Dugdale. Pokaz kinowy to nie wszystko - zapisy koncertów w Meksyku, które miał miejsce 1, 2 i 4 października 2022 roku, ukażą się także na fizycznych nośnikach i w wersji cyfrowej - premiera już 20 listopada.

Wiadomo już, że Live in Mexico City będzie emitowane w Polsce! Produkcję będzie można zobaczyć w sieci Kin Helios. Sprzedaż biletów rusza już 23 września. Dostępność pokazów w danym mieście można sprawdzić TU.

Pozostaje czekać na oficjalnie wieści w tej sprawie ze strony samego Rammsteina!

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