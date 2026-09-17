Dani Filth napisał książkę! Wokalista Crade of Filth obiecuje mroczne i szalone anegdoty ze swojego życia

Dani Filth to jeden z najbardziej charakterystycznych i bezkompromisowych wokalistów w historii muzyki ekstremalnej. Jako charyzmatyczny frontman i założyciel zespołu Cradle of Filth, od ponad trzech dekad, kształtuje oblicze symfonicznego black i gothic metalu.

Filth właśnie zapowiedział autobiografię zatytułowaną The Filth: My Life In Devilry And Debauchery. Książka trafi do księgarń w czerwcu 2027 roku. Wokalista napisał ją we współpracy z cenionym autorem Joelem McIverem. Całość można już zamawiać w przedsprzedaży.

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– W książce "The Filth: My Life in Devilry and Debauchery" zabiorę Was w 50-letnią podróż od sielskiego dzieciństwa w hrabstwie czarownic Suffolk, przez moje szalone nastoletnie lata pełne jazdy na desce, hultajstwa i szaleństw z szatanem, aż po odkrycie ekstremalnego metalu, hardcore punka i kilku napędzanych grzybkami wypraw w rejony psychicznego chaosu – zapowiedział wokalista Cradle of Filth, cytowany w informacji prasowej.

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W marcu 2025 na rynku ukazał się świetnie przyjęty album The Screaming of the Valkyries. Muzycy Cradle of Filth jednak nie zamierzają zwalniać tempa. Dani Filth potwierdził, że zespół przygotowuje się do wydania kolejnej płyty.

– Krążek "The Screaming of the Valkyries" zaliczył naprawdę wysokie miejsca na listach przebojów. Fani go uwielbiają. To kolejny krok w naszej ewolucji. Następna płyta, na którą obecnie kończymy komponować utwory, wzniesie to wszystko na wyższy poziom – powiedział frontman Cradle of Filth w rozmowie dla australijskiego serwisu Heavy kilka miesięcy temu.

Czego możemy spodziewać się po nadchodzącym albumie? Wokalista brytyjskiej formacji przyznał szczerze, że jest jeszcze za wcześnie, aby w tym temacie się wypowiadać.

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