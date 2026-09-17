Behemoth z kolejnym sukcesem. Nowe wydawnictwo grupy rządzi na liście przebojów w Polsce

Behemoth triumfuje na listach sprzedaży

To się nazywa mocne wejście! Nowe wydawnictwo zespołu Behemoth, zatytułowane „I, Scvlptor”, zadebiutowało na samym szczycie oficjalnej listy sprzedaży OLiS w Polsce. Grupa zdeklasowała konkurencję, zajmując pierwsze miejsca aż w trzech kluczowych kategoriach: COMBINED ALBUM, CD oraz LP. To dowód na to, że fani z niecierpliwością czekali na premierę.

Album ukazał się 4 września nakładem Massacre Records, a promuje go singiel „In League with Satan”, który jest nową wersją kultowego utworu zespołu Venom.

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Wyjątkowa zawartość nowej płyty

„I, Scvlptor” to prawdziwa gratka dla wszystkich sympatyków twórczości grupy. Na płycie znalazło się osiem niepublikowanych wcześniej utworów, w tym siedem świeżych nagrań studyjnych i jedno nagranie koncertowe. Zespół postanowił wrócić do swoich korzeni i dać drugie życie dwóm starszym kompozycjom.

Fani mogą usłyszeć nagrane na nowo wersje „Rise of the Blackstorm of Evil”, pochodzącego z dema z 1992 roku, oraz „In Thy Pandemaeternum” z albumu wydanego w 1998 roku. Jak zapewniają twórcy, utwory zyskały współczesne brzmienie, ale udało się zachować ich pierwotnego ducha.

Hołd dla legend i goście specjalni

Na nowym wydawnictwie Behemoth składa również hołd zespołom, które miały ogromny wpływ na ich muzyczną drogę. Oprócz wspomnianego singla „In League With Satan”, nagranego z gościnnym udziałem Shagratha z Dimmu Borgir, na płycie znalazł się też koncertowy klasyk grupy Bathory – „The Return of Darkness and Evil”. W tym utworze muzyków wsparł Sakis Tolis z formacji Rotting Christ.

Gigantyczna trasa po Europie

Sukces na listach sprzedaży to dopiero początek. Już wkrótce Behemoth wyruszy w europejską trasę „In League With Satan”, na której wystąpi w roli co-headlinera obok norweskich mistrzów symfonicznego black metalu, Dimmu Borgir. Gościem specjalnym koncertów będzie szwedzka formacja Dark Funeral. Wydarzenie już teraz jest określane jako jedno z najbardziej wyczekiwanych w świecie ekstremalnego metalu tej dekady.

Dobra wiadomość dla polskich fanów jest taka, że na koncertowej mapie znalazł się także nasz kraj. Zespoły wystąpią 25 października w katowickim Spodku. Trasa obejmie również Szwajcarię, Niemcy, Luksemburg, Włochy, Francję, Holandię, Czechy, Finlandię, Szwecję i Danię.

Oto ciekawostki o albumie The Satanist od formacji Behemoth: