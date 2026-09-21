Spiritbox zagrają w Gliwicach! To ich pierwszy headlinerski koncert w Polsce - sprawdź szczegóły

Spiritbox zagrają w Polsce! Pierwszy koncert jako headliner

Spiritbox, jedna z najgorętszych nazw na współczesnej scenie metalowej, ogłosił swój pierwszy headlinerski koncert w Polsce. Kanadyjska formacja, założona przez małżeństwo Courtney LaPlante i Mike'a Stringera, wystąpi w Gliwicach, dając polskim fanom niepowtarzalną okazję do zobaczenia ich w pełnej krasie. Choć zespół gościł już w naszym kraju w ramach festiwali czy jako support, nadchodzący występ będzie historycznym momentem, w którym to właśnie oni staną na czele wieczoru.

Ich muzyka, będąca wybuchową mieszanką metalcore'u, djentu i progresywnych brzmień, zdobyła uznanie na całym świecie, czego dowodem są trzy kolejne nominacje do nagrody Grammy. Znani z niesamowitej energii i charyzmatycznej wokalistki, której głos płynnie przechodzi od anielskich melodii po potężne krzyki, Spiritbox na żywo to doświadczenie, którego nie można przegapić.

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Spiritbox w Gliwicach 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Długo wyczekiwany przez fanów koncert Spiritbox odbędzie się 23 września 2026 roku. Zespół wystąpi w PreZero Arena Gliwice, a konkretnie w jej Małej Arenie, co gwarantuje intensywną i bliską atmosferę. Wydarzenie jest częścią europejskiej trasy "Tsunami Sea UK + EU Tour 2026", promującej drugi studyjny album grupy, wydany w marcu 2025 roku.

To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ organizator, Mystic Coalition, zadbał o wyjątkowo mocny skład. Przed główną gwiazdą na scenie pojawią się dwa inne znakomite zespoły. Będą to ukraińska formacja Jinjer, promująca swój krążek "Duél", oraz amerykańska grupa Dying Wish z albumem "Flesh Stays Together". Wszystkie trzy zespoły reprezentują nową falę metalu, a ich połączone siły zapowiadają wieczór pełen emocji i potężnej energii.

DATA KONCERTU: 23 września 2026 r.

23 września 2026 r. MIASTO: Gliwice

Gliwice GDZIE: PreZero Arena Gliwice, Mała Arena, ul. Akademicka 50

PreZero Arena Gliwice, Mała Arena, ul. Akademicka 50 SUPPORT: Jinjer, Dying Wish

Czasówka:

18:00 - Otwarcie drzwi

19:00 - Dying Wish

19:50 - Jinjer

21:10 - Spiritbox

Bilety na koncert Spiritbox w Gliwicach. Ceny i dystrybucja

Sprzedaż biletów na koncert Spiritbox w Gliwicach już wystartowała. Wejściówki trafiły do oficjalnej dystrybucji 27 lutego 2026 roku, a ich zakup jest możliwy za pośrednictwem platform eBilet.pl oraz Knock Out Music Store i knockoutprod.net. Fani zainteresowani udziałem w tym wyjątkowym wydarzeniu powinni zapoznać się z oficjalnymi cenami. Wejściówki na miejsca stojące (GA) kosztują 249 PLN. Z kolei ceny za miejsca siedzące zostały podzielone na dwie strefy: strefa A to koszt 299 PLN, a strefa B to wydatek rzędu 239 PLN. Organizator poinformował również, że ceny biletów w dniu koncertu wzrosną odpowiednio do 270 PLN za miejsca stojące, 320 PLN za strefę A oraz 260 PLN za strefę B. Warto więc nie zwlekać z zakupem i na bieżąco sprawdzać dostępność wejściówek na stronach oficjalnych dystrybutorów.

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