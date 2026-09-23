W tych klasykach śpiewa Grzegorz Markowski. Jest prawdziwą ikoną polskiego rocka!

Grzegorz Markowski urodził się 23 września 1953 roku w Józefowie. Początkowo zamiast na karierę, postawił na edukację i pracę i po maturze zatrudnił się w Zakładzie Materiałów Magnetycznych „Polfer”. Karierę rozpoczął na początku lat 70., początkowo jako członek grupy Watabah, następnie jako wokalista w Studio Piosenki ZAKR. W latach 1974-1978 występował w Teatrze na Targówku, ucząc się jednocześnie śpiewu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na Okólniku, co dało mu otwartą drogę do wystąpienia w polskiej wersji legendarnego spektaklu Jesus Christ Superstar. Co ciekawe, karierę w przemyśle muzycznym zaczynał jako solista - brał udział w czternastym i szesnastym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (po raz drugi z zespołem Victoria Singers). Jako wokalista solowy nagrał własną wersję utworu Little Things, a ta ukazała się na singlu, którego egzemplarz trafił do Zbigniewa Hołdysa i Bogdana Olewicza.

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Grzegorz Markowski w zespole Perfect

W 1980 roku Markowski dołączył do zespołu Perfect i pozostawał jego głównym wokalistą przez kolejne trzy lata, nagrywając także trzy albumy. Po rozpadzie formacji zaczął występować z formacjami Hazard i Samolot, podjął się także pracy jako malarz przy budowie początkowych stacji warszawskiego metra. W 1987 roku ukazał się jego pierwszy solowy album, Kolorowy telewizor, w tym samym roku zaczął ponownie występować z Perfectem. Już dwa lata później grupa wyjechała do USA, jednak bez Markowskiego w składzie, który kontynuował karierę solową. Na stałe powrócił do Perfectu w 1993 roku, nagrywając z formacją kolejne siedem albumów, w tym ostatni, Muzyka z 2016 roku.

Jako artysta solowy, Markowski nagrał także albumy z Ryszardem Sygitowiczem (Markowski & Sygitowicz, 2010) i córką, Patrycją Markowską (Droga, 2019 rok). W 2019 roku Grzegorz Markowski ogłosił odejście z Perfectu, powołując się na spadek formy. Od tamtej pory występuje jedynie okazjonalnie.

Najlepsze kompozycje, śpiewane przez Grzegorza Markowskiego

Grzegorz Markowski jest ikoną polskiego rocka - zdecydowaliśmy się wybrać siedem najlepszych kompozycji, które wykonuje - sprawdź je w galerii: