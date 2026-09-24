Axl Rose mentorem dla gwiazdy country! Carrie Underwood szykuje rockową płytę?
Nie od dziś wiadomo że Carrie Underwood, gwiazda muzyki country i była zwyciężczyni popularnego programu American Idol, darzy sympatią wykonawców rockowych czy metalowych. Ostatnio pojawiła się ona po raz kolejny na jednej scenie z Guns N' Roses.
W trakcie koncertu na stadionie Truist Park w Atlancie, który odbył się 19 września 2026 roku, zaśpiewała wspólnie z Axlem Rose'em dwa absolutne klasyki: Sweet Child O' Mine oraz Paradise City. Później na Instagramie napisała: – Kolejny niesamowity koncert w wykonaniu Guns N' Roses. Dziękuję Axlowi Rose'owi, Duffowi McKaganowi, Slashowi, Dizzy'emu Reedowi, Richardowi Fortusowi, Isaacowi Carpenterowi i całej ekipie za zaproszenie i za to, że pozwoliliście mi spróbować dotrzymać Wam kroku na scenie! Jesteście zawsze tacy mili! Kocham Was wszystkich na zawsze.
Co jednak najciekawsze: portal TMZ donosi, że wspólne występy to nie przypadek. Rose ma bowiem wspierać Underwood w związku z jej nowym, rockowym projektem.
Źródła serwisu nie ujawniły jeszcze większych szczegółów, więc pozostaje tylko czekać na kolejne informacje w tym zakresie. Czytamy jedynie, że wokalista Guns N' Roses ma być "mentorem" dla Underwood w studiu nagraniowym.
Carrie Underwood zmierzyła się z hitem Limp Bizkit! To wykonanie wywołało jednak burzę w sieci
Nie tak dawno, na naszych łamach, pisaliśmy o tym, że wokalistka, w trakcie jednego ze swoich koncertów, zmierzyła się z Break Stuff, znanym przebojem amerykańskiej formacji Limp Bizkit.
Na scenie pojawiła się w założonej tył na przód czerwonej czapce z daszkiem. Ponadto próbowała naśladować charakterystyczny styl poruszania się Freda Dursta, wokalisty Limp Bizkit. Z nagrań publiczności jasno wynika, że tłum pod sceną bawił się wyśmienicie. W sieci z kolei na wokalistkę wylała się fala krytyki. Największe oburzenie wzbudził fakt, że Underwood postanowiła całkowicie wycenzurować utwór z wulgaryzmów.