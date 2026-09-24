Axl Rose mentorem dla gwiazdy country! Carrie Underwood szykuje rockową płytę?

Nie od dziś wiadomo że Carrie Underwood, gwiazda muzyki country i była zwyciężczyni popularnego programu American Idol, darzy sympatią wykonawców rockowych czy metalowych. Ostatnio pojawiła się ona po raz kolejny na jednej scenie z Guns N' Roses.

W trakcie koncertu na stadionie Truist Park w Atlancie, który odbył się 19 września 2026 roku, zaśpiewała wspólnie z Axlem Rose'em dwa absolutne klasyki: Sweet Child O' Mine oraz Paradise City. Później na Instagramie napisała: – Kolejny niesamowity koncert w wykonaniu Guns N' Roses. Dziękuję Axlowi Rose'owi, Duffowi McKaganowi, Slashowi, Dizzy'emu Reedowi, Richardowi Fortusowi, Isaacowi Carpenterowi i całej ekipie za zaproszenie i za to, że pozwoliliście mi spróbować dotrzymać Wam kroku na scenie! Jesteście zawsze tacy mili! Kocham Was wszystkich na zawsze.

Co jednak najciekawsze: portal TMZ donosi, że wspólne występy to nie przypadek. Rose ma bowiem wspierać Underwood w związku z jej nowym, rockowym projektem.

Slash skomentował słynną plotkę! Oto, jak naprawdę powstał riff do "Sweet Child O' Mine"

Źródła serwisu nie ujawniły jeszcze większych szczegółów, więc pozostaje tylko czekać na kolejne informacje w tym zakresie. Czytamy jedynie, że wokalista Guns N' Roses ma być "mentorem" dla Underwood w studiu nagraniowym.

Carrie Underwood zmierzyła się z hitem Limp Bizkit! To wykonanie wywołało jednak burzę w sieci

Nie tak dawno, na naszych łamach, pisaliśmy o tym, że wokalistka, w trakcie jednego ze swoich koncertów, zmierzyła się z Break Stuff, znanym przebojem amerykańskiej formacji Limp Bizkit.

Na scenie pojawiła się w założonej tył na przód czerwonej czapce z daszkiem. Ponadto próbowała naśladować charakterystyczny styl poruszania się Freda Dursta, wokalisty Limp Bizkit. Z nagrań publiczności jasno wynika, że tłum pod sceną bawił się wyśmienicie. W sieci z kolei na wokalistkę wylała się fala krytyki. Największe oburzenie wzbudził fakt, że Underwood postanowiła całkowicie wycenzurować utwór z wulgaryzmów.

10 albumów, które zmieniły życie Slasha z Guns N' Roses: