Zrobiła to! 16-latka zwyciężyła w "America's Got Talent". Na scenie wsparł ją zespół Linkin Park

Formaty typu talent show wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie. Szczególną popularność zyskały w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi kultowy "Got Talent". Co ciekawe, to w amerykańskiej telewizji jako pierwsze zadebiutowało "America's Got Talent". Premierowy odcinek wyemitowano w czerwcu 2006 roku, czyli ponad dwie dekady temu. Twórcą tego niezwykle popularnego formatu jest Simon Cowell, który do dziś zasiada w panelu jurorskim zarówno w edycji amerykańskiej, jak i brytyjskiej.

Najnowsza, 21. odsłona amerykańskiego show rozpoczęła się z początkiem czerwca. Finałowe starcie miało miejsce w środę, 23 września. Na scenie o główną nagrodę walczyło dziesięcioro niezwykle utalentowanych artystów, ale ostatecznie tylko jedna osoba mogła sięgnąć po zwycięstwo.

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Nene Royal wygrywa 21. edycję "America's Got Talent"!

Wśród finalistów letniej edycji znalazła się Nene Royal. Ta 16-letnia gitarzystka i wokalistka już podczas pierwszych przesłuchań zrobiła ogromne wrażenie na jurorach, wykonując rockowy klasyk The White Stripes - "Seven Nation Army". Z każdym kolejnym etapem udowadniała swój niezwykły talent, aż ostatecznie dotarła do samego finału.

Tradycją finałowych występów jest to, że uczestnicy dzielą scenę z gwiazdami. W przypadku 16-latki był to zespół Linkin Park. Młoda wokalistka i gitarzystka wspólnie z rockową formacją wykonała utwór "The Emptiness Machine", czyli główny singiel promujący najnowszy album grupy - "From Zero".

Występ spotkał się z gorącym przyjęciem. Publiczność, widzowie przed telewizorami oraz jurorzy nie kryli zachwytu. Mike Shinoda, lider Linkin Park, podkreślił po występie, że Nene Royal to artystka "po prostu niesamowita".

Podobnego zdania byli również fani, którzy swoimi głosami zapewnili Nene Royal zwycięstwo w 21. edycji "America's Got Talent". Finałowy występ utalentowanej nastolatki można obejrzeć w sieci.