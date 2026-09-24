Niezwykłe wyznanie Nicko McBraina. Ozzy Osbourne ocalił mu życie

Nicko McBrain, perkusista Iron Maiden, który jakiś czas temu przeszedł na koncertową emeryturę, udzielił ostatnio bardzo ciekawego wywiadu magazynowi Metal Hammer. Muzyk m.in. wspomniał w nim swoje pierwsze spotkanie z Ozzym Osbourne'em, do którego doszło na promie płynącym przez kanał La Manche.

– Myślałem, że nie ma szans, żeby Ozzy pamiętał nasze pierwsze spotkanie. Wszedł do mojej kabiny, kiedy płynęliśmy tym statkiem, a z rąk wypadały mu najróżniejsze narkotyki. Ale kiedy wpadliśmy na siebie po latach, pamiętał wszystko absolutnie wyraźnie – wyznał McBrain.

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Choć McBrain nie pamiętał zbyt wiele z pierwszego spotkania, to Książe Ciemności później bez wahania przypomniał perkusiście, że... zawdzięcza mu życie.

Zapytał mnie: "Pamiętasz, jak uratowałem ci życie?". Odpowiedziałem, że nie. Powiedział, że byłem tak odurzony, że zataczałem się w stronę barierki i złapał mnie tuż przed tym, jak wypadłbym za burtę. Ja pamiętam tylko tyle, że rejs przez kanał był bardzo wzburzony. Ale okazuje się, że naprawdę mnie uratował – dodał perkusista Żelaznej Dziewicy.

Nicko McBrain nie wyklucza wejścia do studia z Iron Maiden. Perkusista stawia jednak jeden warunek

Pod koniec 2024 roku Nicko McBrain – ze względów zdrowotnych – zrezygnował z dalszego koncertowania z Iron Maiden. Perkusista wcale jednak nie zamierza odłożyć pałeczek na bok. Muzyk zadeklarował, że z ogromną chęcią wszedłby z zespołem do studia, aby nagrać kolejny album! Stawia jednak jeden warunek w tym temacie.

– Gdyby Iron Maiden weszli do studia, z przyjemnością bym z nimi zagrał. Ale to musiałoby być coś prostszego – wyznał McBrain w rozmowie dla Metal Hammera. Jako przykłady podał singlowe numery z albumu Somewhere in Time z 1986, a mianowicie Wasted Years i Stranger in a Strange Land.

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