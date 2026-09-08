Wielki powrót Cage The Elephant do Polski! Gdzie i kiedy zagrają laureaci Grammy?

Cage The Elephant wracają i zagrają w Polsce!

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów alternatywnego rocka. Zespół Cage The Elephant, po dwuletniej przerwie wydawniczej, zapowiedział powrót z nową muzyką i ogłosił koncert w Polsce! Laureaci nagród Grammy wystąpią 9 lutego 2027 roku w krakowskim Klubie Studio. To jedyna szansa, by zobaczyć na żywo grupę, która od dwóch dekad słynie z nieokiełznanej energii i scenicznej charyzmy. Wizytę w naszym kraju poprzedza premiera nowego materiału, który otwiera kolejny rozdział w historii zespołu. Grupa, w składzie Matt Shultz, Brad Shultz, Nick Bockrath, Matthan Minster, Daniel Tichenor i Jared Champion, właśnie zaprezentowała pierwszy od dwóch lat utwór

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Cage The Elephant w Krakowie – jak zdobyć bilety?

Koncert zespołu odbędzie się 9 lutego 2027 roku w Klubie Studio w Krakowie. Sprzedaż biletów została podzielona na kilka etapów, dlatego warto zapisać sobie najważniejsze daty, by nie przegapić swojej szansy. Przedsprzedaż dla Artysty rusza już w środę, 9 września o godzinie 10:00. Dzień później, w czwartek, 10 września o 10:00, rozpocznie się przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster. Otwarta sprzedaż dla wszystkich fanów wystartuje w piątek, 11 września o godzinie 11:00 na stronie www.LiveNation.pl.

Nowy singiel i zapowiedź płyty

Pierwszym zwiastunem nadchodzącego albumu jest singiel „Beaches In Tennessee”. Utwór łączy charakterystyczne dla zespołu brzmienie z bardziej osobistym i dojrzałym spojrzeniem na życie. To zapowiedź pierwszego pełnowymiarowego wydawnictwa grupy, które ukaże się nakładem wytwórni Big Loud Rock. Fani od dawna czekali na ten ruch. Zespół od samego początku wymykał się próbom zaszufladkowania, instynktownie podążając za twórczą inspiracją. Każdy kolejny album był dla nich swego rodzaju artystycznym odrodzeniem, co udowadniali, łącząc oniryczne melodie z surowym garage rockiem, noise’em i punkową energią.

Giganci alternatywnego rocka

Cage The Elephant to prawdziwy fenomen na światowej scenie muzycznej. Zespół z Bowling Green w stanie Kentucky przebił się w 2006 roku i od tamtej pory zgromadził na swoim koncie ponad 10 miliardów streamów oraz dziesiątki złotych, platynowych i multiplatynowych certyfikatów. Ich utwory wielokrotnie zdobywały szczyty radiowych list przebojów. Dowodem ich statusu są prestiżowe nagrody GRAMMY, które otrzymali za albumy „Tell Me I’m Pretty” z 2015 roku i „Social Cues” z 2019 roku. Nominacje przyniosły im również płyty „Melophobia” i „Neon Pill”. O ich nieprzemijającej popularności świadczy też sukces utworu „Cigarette Daydreams”, który na samym Spotify przekroczył zawrotną liczbę 1,5 miliarda odtworzeń. W 2025 roku zespół wystąpił jako support na jednej z najważniejszych tras koncertowych ostatnich lat, Oasis Live ’25 Tour.