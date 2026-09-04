10 najlepszych zagranicznych filmów z lat 60. To dziś legendarne tytuły

Lata 60. to przede wszystkim czas kontrkultury, wielkiego ruchu młodych, którzy otwarcie zaczęli walczyć o prawa obywatelskie, kobiet, mniejszości rasowych i seksualnych. Punktem pobudzającym okazała się być Wojna w Wietnamie, przeciwko której młodzież niezwykle ostro i intensywnie protestowała. To właśnie w ten sposób narodził się ruch hippisowski, który głosił hasło "pokoju i miłości". Niezwykle istotna w kontekście tej kontrkultury okazała się być popkultura. Idee, głoszone przez hippisów, przekazywane były przez artystów, zarówno muzyków, malarzy, grafików, rzeźbiarzy, performerów, jak i filmowców.

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Kultowe światowe filmy z lat 60.

Kino - to ono w dużej mierze, na różne sposoby, przedstawiało to, co się działo w tej dekadzie, jak wyglądało w tym okresie społeczeństwo i jakie wyznawało wartości. Kino kontrkulturowe to jednak jedna grupa - twórcy nie stronili także od takich gatunków, jak musicale, dreszczowce, westerny, filmy gangsterskie czy science-fiction.

Które produkcje z lat 60. przetrwały próbę czasu i w znaczny sposób wpływają także na dzisiejsze kino? Sprawdź w galerii 10 najważniejszych, naszym zdaniem, zagranicznych filmów z lat 60.