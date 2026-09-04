Dobrze znasz film "American Beauty"? Przekonaj się w quizie z filmowej klasyki!

8 września 1999 roku w historycznym kinie Grauman's Egyptian Theatre odbyła się premiera filmu American Beauty. Dramat obyczajowy z elementami czarnej komedii z Kevinem Spacey, Annette Bening, Thorą Birch, Meną Suvari i Wesley'em Bentley'em w rolach głównych od razu zebrał bardzo dobre opinie krytyków. Fabuła skupia się na przeżywającym kryzys wieku średniego Lesterze Burnhamie, który zakochuje się w koleżance swojej córki. Wątki poboczne dotyczą zaś jego żony, losów nieśmiałej Jane i jej związku z mieszkającym w sąsiedztwie chłopakiem. Fabuła produkcji częściowo została zainspirowana procesem Amy Fischer, znaną szerszej jako "Long Island Lolita" - dziewczyną, która usiłowała zamordować żonę swoje kochanka. Obraz zyskał ogromną popularność, zdobywając szereg najważniejszych nagród przemysłu filmowego, jednak, co ciekawe, retrospektywne recenzje są dość negatywne i krytykują chociażby scenariusz. Nie zmienia to jednak faktu, że American Beauty ma dziś status kultowego, a słynna scena z płatkami róż to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów filmowych w historii kina.

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"American Beauty" - sprawdź, czy pamiętasz ten film

Choć obecnie ze względu kontrowersje wokół odtwórcy głównej roli film ten nie cieszy się tak dużą popularnością, nie da się ukryć, że odcisnął duże piętno na współczesnym kinie. Jak dobrze pamiętasz American Beauty? Przekonaj się o tym w quizie!