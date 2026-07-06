"Forrest Gump" to film kultowy! Przekonaj się w quizie, co z niego pamiętasz!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-06 15:37

“Forrest Gump” zadebiutował na wielkim ekranie 6 lipca 1994 roku. Komediodramat z Tomem Hanksem w roli głównej od razu podbił serca publiczności na całym świecie, zdominował sezon nagród i do dziś uznawany jest za jeden z najbardziej kultowych obrazów, który każdy z nas powinien choć raz obejrzeć w swoim życiu. Jak dobrze znacie ten film? Czas się przekonać w quizie!

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Autor: screen YouTube/Paramount Movies/ Youtube

6 lipca 1994 roku na ekranach kin zadebiutował film Forrest Gump. Historia młodego mężczyzny, żyjącego z lekką odmianą autyzmu, któremu los sprzyja w bardzo szczególny sposób, sprawiając, że ten znajduje się w samym centrum najważniejszych wydarzeń epoki, natychmiast podbiła serca publiczności i krytyków na całym świecie. Zwrócono uwagę nie tylko na świetną reżyserię, ale też genialną grę aktorską, przede wszystkim Toma Hanksa, Gary’ego Sinise’a i Robin Wright, liczne nawiązania popkulturowe i udany soundtrack.

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Nie dziwi więc, że produkcja dosłownie rozbiła bank w sezonie nagród, zdobywając najważniejsze statuetki, w tym Oscary dla Najlepszego Aktora Pierwszoplanowego, Najlepszego Reżysera czy za Najlepszy Film i Najlepsze Efekty Wizualne. Forrest Gump od lat regularnie trafia na listy Najlepszych Produkcji Filmowych Wszech czasów, a w 2011 roku Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych wybrała obraz do zachowania w Narodowym Rejestrze Filmów jak “dzieło znaczące kulturowo, historycznie lub estetycznie”.

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