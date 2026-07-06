Czy znasz słynne teksty z filmu "Nie ma mocnych"! Przekonaj się w quizie!

W 1974 roku, a więc siedem lat po premierze filmu Sami Swoi, światło dzienne ujrzała kontynuacja całej historii. Pod koniec maja tego roku do polskich kin trafiła produkcja, zatytułowana Nie ma mocnych, która w swojej fabule skupiła się losach wnuczki słynnych sąsiadów, Ani. Ta decyduje się wyjść za mąż, a w cały proces zaangażowani są oczywiście wszyscy członkowie obu rodzin. Film osiągnął olbrzymi sukces i powtórzył pod tym względem to, co wydarzyło się przy okazji premiery Samych Swoich. Dziś już wiemy, że Nie ma mocnych to druga część legendarnej już trylogii zabużańskiej. Tą uzupełniła trzy lata później ostatnia już część, czyli Kochaj albo rzuć, w której to Kargul i Pawlak podbijają Stany Zjednoczone!

Grób Kargula z "Samych swoich". Władysław Hańcza i jego tragicznie zmarły syn. Niezapomniani

Znasz cytaty z "Nie ma mocnych"? Sprawdź to!

Autorem scenariusza tej odsłony trylogii także jest Andrzej Mularczyk. Dialogi, monologi, powiedzonka, jego autorstwa, które pojawiają się w Nie ma mocnych, tak samo jak te ze Samych Swoich, także już przeszły do historii. Jak dobrze znasz te najsłynniejsze cytaty z filmu?

Przekonaj się w quizie!

Czy pamiętasz słynne cytaty z filmu "Nie ma mocnych"? Rozwiąż quiz Pytanie 1 z 10 Dokończ cytat z filmu: "Obiektywnie patrząc, koń to..." Pożytek Przeżytek Szkoda Następne pytanie